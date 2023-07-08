Імідж Путіна падає, "фюреру" треба вижити: CNN - про загрози для влади диктатора

Перед вторгненням до України Путін не мав тих проблем, з якими стикається наразі.

Протягом останнього тижня російський-президент диктатор Володимир Путін намагався здаватися впевненим після заколоту, який вчинив власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Втім, у своїх намаганнях очільник Кремля зазнав невдачі.

Про це йдеться у матеріалі видання CNN.

Автори називають невдалим онлайн-виступ Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва. На заході російському диктатору не вдалося переконати лідерів інших країн у силі своєї влади. Крім того, на фоні цього Московську область атакували декілька безпілотників, а також було закрито аеропорт.

"Російському президенту необхідно відновити свій образ людини, яка повністю керує своєю країною, для аудиторії вдома та за кордоном. Зустріч ШОС мала на меті посилити ці зусилля перед обома аудиторіями, але результати стягують килим із людини, яка звикла до цього", - йдеться у матеріалі.

Крім того, виявилося, що ватажок "вагнерівців", зі слів білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, не перебуває на території республіки. Це є порушенням "умов" Кремля, які раніше озвучувались. Під час короткого бунту Пригожина, додають автори матеріалу, Путін п ережив "найсерйозніше випробуванням за його правління".

Що більше - під час заколоту Пригожина він зустрів мінімальний опір з боку армії та жодного спротиву з боку звичайних росіян. Своєю чергою, Путін відреагував на заколот "традиційною грою з силовиками", підвищуючи їм зарплати та роздаючи зброю. Таким чином він намагається вкотре купити їхню лояльність, наголошує CNN.

"Щоб вижити, Путіну потрібні не тільки безпечна їжа, вільне від COVID середовище і лояльні служби безпеки. Йому також потрібно відновити свій імідж. Важливо також переконати гігантів Азії, що він залишається могутнім лідером могутньої нації. Але ц ей проєкт гальмується", - йдеться у матеріалі.

Щодо підтримки Індії та Китаю, на яких також розраховував диктатор, все теж не дуже просто. Наразі США запросили прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді відвідати країну та виступити у Конгресі. Також лідери США і ЄС останнім часом плідно співпрацюють з Китаєм. Автори матеріалу наголошують, що дипломатичні зусилля Росії в Азії також стикаються з тиском з боку Вашингтону, який одночасно розпочав власну кампанію.

"Зараз перед Путіним стоїть потрійне завдання: повернути мантію непереможності в Росії, відновити цей імідж за кордоном і виграти свою згубну війну в Україні. Жодна з цих проблем не існувала до лютого 2022 року. Це проблеми, створені ним самим", - зауважують у виданні.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден закликав Сі Цзіньпіна "бути обережним" у відносинах з Кремлем. Очільник Білого дому наголосив, що після повномасштабного вторгнення РФ до України російський ринок покинули 600 американських корпорацій.

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