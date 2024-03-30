Імовірність переговорів навіть зменшилася: Фесенко про те, скільки ще триватиме війна

Фесенко попередив, що Росія готується до ескалації війни, а її умови стали набагато жорсткішими та ультимативнішими, ніж два роки тому в Стамбулі

Війна з Росією може затягнутися ще на кілька років і вийти за межі України, а ймовірність мирних переговорів зменшилась.

Таку думку висловив відомий український політолог Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко. / Фото: УНІАН

Торішні ілюзії

Фесенко вважає, що у сприйнятті теми завершення російсько-української війни та в Україні, а нерідко і на Заході домінують крайнощі, далекі від реальності.

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Він нагадав, що минулого року в Україні були вкрай завищені очікування.

"...Захід дасть нам танки, і ми звільнимо всі окуповані території, включаючи Крим. І тоді війна сама собою закінчиться нашою перемогою. Це були дуже наївні уявлення про завершення війни", — зазначає експерт.

Але його спостереження, зараз таких ілюзій в Україні стало набагато менше, "але віра в диво залишається".

Чи воюватиме Захід за Україну

"Уявлення про те, що війна закінчиться вже поточного року завдяки прибуттю в Україну військ до НАТО, це така "переможна маніловщина", позбавлена реальних підстав. Ті, хто озвучує такі теорії, нехай читають Послання Байдена до Конгресу США, в якому президент США прямо сказав, що американські солдати не воюватимуть в Україні", – нагадав політолог.

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Щодо гучних заяв президента Франції Макрона про можливу присутність військ НАТО в Україні, то ця ініціатива поки що не зустріла підтримки у більшості членів НАТО.

"До того ж європейські країни НАТО і організаційно, і ресурсно, і соціально-психологічно поки що не готові до такої війни, яка йде в Україні вже понад два роки. Але головним фактором стримування НАТО від прямої участі у війні проти Росії є ризик ядерної війни. Цей же ризик поки що стримує і Путіна від удару по сусідніх країнах Заходу", – вважає Фесенко.

Інша крайність – чи зможе РФ повністю розгромити Україну

"Інша крайність полягає в уявленнях про те, що ще небагато, і Росія переможе в нинішній війні. У цьому дусі написана нещодавня стаття в Die Welt. Автор цієї статті передбачає, що американська військова допомога Україні буде різко скорочена, незалежно від результатів виборів, а Європі не вистачає "сил та політичної волі", щоб самостійно надати необхідну допомогу зброєю. Україна, на його думку, навряд чи зможе утримати фронт, а в Росії достатньо ресурсів та глобальної підтримки, щоб продовжувати війну ще кілька років", — звернув увагу політолог. .

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Автор статті у Die Welt вважає, що закінчення війни може відбутися вже поточного року шляхом заморожування воєнних дій.

"Як саме це станеться, автор не уточнює, але, мабуть, припускає, що це станеться на умовах Росії. Стаття в Die Welt сильно перебільшує існуючі проблеми та екстраполює їх на найближчу перспективу, а ось протилежні тенденції та фактори замовчуються або ігноруються", – аналізує Фесенко.

То коли завершиться війна

За його словами, ймовірність мирних переговорів зараз навіть зменшилася.

Фесенко попередив, що Росія готується до ескалації війни і готова на мир лише за своїх умов. Ці умови стали набагато жорсткішими та ультимативнішими, ніж два роки тому в Стамбулі. Тому змусити Путіна до реальних мирних переговорів можна лише зупинивши його в Україні.

"Звідси дуже проста відповідь на питання про те, коли завершиться війна: ніхто і ніде (ні в Москві, ні в Києві, ні у Вашингтоні, Берліні чи Парижі) не знає, коли завершиться війна", — наголосив експерт.

Фесенко не бачити жодних реальних передумов – ані військових, ані політичних – для завершення війни у найближчі пів року, з високою ймовірністю й до кінця року.

"Далі загадувати не буду. Більшість серйозних аналітиків вважають, що російсько-українська війна навряд чи завершиться до закінчення президентських виборів у США. Але і це не вирішальний чинник. Війна може затягтися ще на кілька років, а її масштаби можуть вийти за межі України", — припускає політолог.

Фесенко не виключає, що при цьому паралельно можуть ініціюватися і мирні переговори, проте вони далеко не одразу призведуть до завершення війни.

"Вирішальним фактором завершення війни буде хід і результати військових дій, ресурсне забезпечення воюючих сторін. Але на умови і саму можливість завершення війни також впливатиме розвиток соціально-політичної та економічної ситуації в Росії, Україні, США та ЄС, та загальна міжнародна ситуація. Від поєднання цих факторів залежатимуть і умови завершення війни, і те, коли саме вона може завершитись”, – підсумував Володимир Фесенко.

Раніше у виданні Politico попередили, що через боєприпаси та побоювання влади посилити мобілізацію Україна опинилася в загрозливій ситуації.

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