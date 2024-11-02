"Імперська дурість Путіна": Пентагон оцінив, чи досягнув "фюрер" стратегічної цілі у війні

Російський президент-диктатор Володимир Путін не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні від початку повномасштабної війни.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у публікації для журналу Foreign Affairs.

"Після майже 1000 днів війни Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Президент України Володимир Зеленський не втік. Київ не впав. Україна не здалася", - наголосив очільник Пентагону.

За словами Остіна, агресорка Росія заплатила "приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна". Адже від лютого 2022-го загинули сотні тисяч росіян, Москва витратила понад $200 млрд. До слова, за даними аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень, втрати РФ лише за перший рік війни були більшими, ніж втрати Москви в усіх разом узятих конфліктах після Другої світової війни.

Американський міністр заявив, що Україна є важливою для безпеки США з чотирьох очевидних причин: війна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом союзникам Штатів по НАТО, нападом на їхні спільні цінності та "лобовою атакою" на заснований на правилах міжнародний порядок, котрий гарантує безпеку всіх цих країн.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що, за прогнозом Пентагону, що ресурс української армії може вистачити для активних бойових дій ще на 6-12 місяців. Американські посадовці вважають, що головною проблемою для України може стати нестача військових.

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