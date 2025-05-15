Імпічмент Трампа відкладається: чому проєкт не винесли на голосування

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Конгресмен Шрі Танедар (демократ від Мічигану) несподівано відклав голосування щодо імпічменту Дональда Трампа, після тиску однопартійців.

Про це повідомило видання Politico.

«Після розмови з багатьма колегами я вирішив не форсувати голосування щодо імпічменту. Натомість я доповню свої статті імпічменту та продовжуватиму залучати як демократів, так і республіканців до захисту Конституції разом зі мною», — розповів Танедар.

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Згідно з інформацією від медіа, представники Демократичної партії висловили своє невдоволення наполегливим бажанням Танедара провести голосування за імпічмент. Їхнє обурення було викликане тим, що вони прагнули сфокусувати суспільну увагу на ймовірних планах республіканців щодо скорочення фінансування Medicaid та інших загальнодержавних програм. Ця ситуація розгорталася на тлі підготовки Республіканської партії до парламентського голосування за їхній законопроєкт про значне зменшення податків.

Видання підкреслило декілька законодавців у розмовах з Танедаром підкреслювали важливість зосередження зусиль саме на республіканському законопроєкті. Однак значна частина демократів переконана в тому, що Дональд Трамп вчинив дії, які можуть стати підставою для його імпічменту.

Нагадаємо, Трамп анонсував «гарні новини» щодо війни РФ проти України після зустрічі в Катарі.