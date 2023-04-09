Імпорт українського зерна до Польщі призупинили щонайменше на декілька місяців

У Польщі кажуть, що Україна припинить ввезення зерна щонайменше до липня цього року.

Імпорт українського зерна до Польщі призупинено щонайменше до липня.

Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський, пише TVP Info.

"ЄС не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, і ефективність нового міністра Роберта Телуса за підтримки прем’єра і президента показала, що ми можемо досягти порозуміння з Україною і зупинити тимчасово імпорт щонайменше до липня", - сказав Ковальський.

Заступник міністра також висловив думку, що польсько-українська домовленість у справі зерна "є лише першим кроком".

Він також заявив, що "Єврокомісія, зокрема Німеччина і Франція, Франція, яка є проросійською, були зацікавлені в підкладанні міни під польсько-українські відносини".

"Ми допомагаємо Україні, але ми маємо бути транзитною країною. Вся продукція повинна відправлятися через Польщу, вони не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов'язану з продовольчою безпекою", - резюмував Ковальський.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик подав у відставку. Через кризу, спричинену напливом українського зерна, польські фермери були невдоволені.

Польскі фермери заявили, що вони заблокують пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кілька днів.

Напередодні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що Угоду щодо "зернової ініціативи" подовжено ще на 120 днів.

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