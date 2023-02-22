Імпульс зміщується в бік F-16 для України - американський конгресмен

Конгресмен США Майкл МакКол, голова Комітету Палати представників у закордонних справах розповів про можливості для України

Високопоставлений законодавець США заявив під час візиту до столиці України, що у Вашингтоні зміщується імпульс у бік надсилання ракет далекого радіусу дії та винищувачів, яких хоче Київ, оскільки він бореться з вторгненням Росії.

Про це пише Reuters.

Майкл МакКол, голова Комітету Палати представників із закордонних справ від Республіканської партії, заявив, що адміністрація Байдена та Рада національної безпеки все ще розходяться щодо того, «як швидко та яку зброю» надсилати Україні, яка хоче мати ракети ATACMS та F-16.

«Але я бачу імпульс, що зростає, до залучення артилерії та літаків», – сказав він журналістам у центрі Києва. «І в будь-якому випадку ми можемо почати тренувати пілотів прямо зараз, щоб вони були готові», - додав він.

Після нападу Росії 24 лютого Вашингтон виділив 24 мільярди доларів на безпекову допомогу, але досі утримувався від відправлення літаків і ракет далекого радіусу дії.

МакКол був у Києві у складі делегації Конгресу лише через день після того, як президент США Джо Байден пообіцяв надати 500 мільйонів доларів нової військової допомоги під час раптового візиту до міста.

Депутат, який зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, сказав, що український лідер передав йому список побажань зброї, включаючи F-16 і ATACMS, які, за його словами, були призначені «пройти аж до Криму» та, щоб вразити іранські безпілотники, які нещодавно використовувалися в повітрі.

Нагадаємо, що Financial Times писало, що США врешті можуть передати Україні винищувачі F-16 або ж дадуть "зелене світло" на передавання цих літаків з інших країн.

Водночас очільник Пентагону Ллойд Остін після засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого 2023 року таким чином відповів на запитання про винищувачі для України: "Це питання, щодо якого мені нічого заявити".

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