Інакше будуть "серйозні висновки": Зеленський встановив дедлайн нардепам і олігархам на повернення до України

Зеленський сказав, що тим депутатам і представникам менеджменту України, які виїхали за кордон, треба дати сигнал.

Президент Володимир Зеленський закликав нардепів та олігархів, які виїхали з України через загрозу нового нападу РФ, щоб протягом 24 годин вони повернулися до країни.

Про це глава держави сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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"Я б зосередився на нашому менеджменті, нашій країні, на людях, які сьогодні, деякі, перебувають за кордоном, депутати деяких партій, я не хочу навіть назви говорити, ви всі розумієте, які це люди. Мені здається, що це серйозний виклик. Я думаю, що ми повинні дати їм сигнал – справедливий, насамперед від Верховної Ради, від спікера, від держави, і я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб протягом 24 годин вони вже когось зі своїх рідних привезли, щоб вони таки вже повернулися до держави. У непростий момент, у момент єдності нашої держави. Вважаю, що вони повинні повернутися. Інакше треба робити нам усім, як державі та керівництву, робити серйозні висновки. І, повірте мені, ми їх зробимо" , - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про нібито виїзди деяких дипломатів та бізнесменів із України на тлі зростання напруженості навколо України через агресію РФ. Також Зеленський заперечив повідомлення про відʼїзд дружини і дітей за кордон.