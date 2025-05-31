«Інакше НАТО прийде в Азію»: Макрон закликав Китай прибрати солдатів КНДР з Європи

Макрон про війська КНДР / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Пекіну слід зупинити залучення КНДР до бойових дій в Україні, інакше НАТО може розширити свою присутність в Азії.

Про це повідомляє Politico.

«Присутність Північної Кореї в Україні — це серйозне питання для всіх нас. Якщо Китай не хоче бачити НАТО в Південно-Східній Азії, йому варто не допустити залучення [КНДР] на європейській землі», — наголосив французький лідер.

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Видання зазначає, що традиційно Франція виступала проти посилення ролі НАТО в азійському регіоні. Зокрема, Париж очолив опір відкриттю представництва Альянсу в Японії у 2023 році.

«Я тоді виступав проти участі НАТО у справах Азії, тому що не вірю, що потрібно втягуватися в чуже стратегічне суперництво», — заявив Макрон. Проте тепер він припустив, що Франція може переглянути свою позицію, якщо ситуація зміниться.

На думку президента Франції, військові з КНДР підтримують Росію у війні проти України згідно з двосторонньою угодою між Пхеньяном і Кремлем, а їхні підрозділи вже діють на території Курської області.

Макрон також наголосив на ризиках ядерного розповсюдження та загрозі для світового порядку, сформованого після Другої світової війни.

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Водночас французький лідер підтвердив, що Франція виступає за стратегічну автономію. Він закликав країни Індо-Тихоокеанського регіону не ставати залежними ані від США, ані від Китаю.

«Франція дотримується принципів стратегічної автономії та суверенітету. Ми відстоюємо цей підхід і для Європи, і для Індо-Тихоокеанського регіону», — заявив Макрон.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що разом з агресоркою Росією у війні проти України беруть участь Китай, Північна Корея та Іран.

Ми раніше інформували, що Китай на заяви диктаторів Путіна і Кім Чен Ина про участь військ КНДР у війні проти України.

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