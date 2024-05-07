"Інавгурація" Путіна: російські еліти переживають за свої посади, почалося суперництво – ISW

У Кремлі почали активно розмірковувати про те, хто увійде до нового уряду Путіна.

В Росії напередодні так званої "інавгурації" президента Володимира Путіна серед чиновників Кремля розпочалася нова хвиля суперництва за позиції в уряді – вони намагаються забезпечити собі впливові ролі у разі, якщо диктатор Путін передчасно залишить владу.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Джерела в Кремлі розповіли російським "опозиційним" ЗМІ, що деякі еліти "напружені", сподіваючись на підвищення по службі та турбуючись про пониження у посаді.

"Кремлівські чиновники намагаються зайняти "найвищу посаду" на випадок, якщо майбутній шестирічний термін Путіна виявиться для нього останнім", - пишуть аналітики.

Проте в ISW говорять, що наразі немає жодних ознак того, що Путін має намір піти з влади після завершення свого чергового президентського терміну.

Наближені до Кремля джерела припускають, що мер Москви Сергій Собянін або перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко можуть бути кандидатами на пост прем'єр-міністра, тоді як інші джерела висловили сумнів у тому, що чинний прем'єр Росії Михайло Мішустін піде у відставку.

"Джерела у Федеральних зборах РФ стверджують, що депутати Держдуми вже готові повторно затвердити Мішустіна на посаді прем'єр-міністра. Два джерела, близькі до адміністрації Путіна та уряду Росії, заявили, що віце-прем'єр РФ і представник диктатора в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв і губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв хочуть нових посад в уряді Росії", - йдеться у звіті ISW.

В ISW додали, що зміни в позиціях російської еліти навряд чи вплинуть на процес прийняття рішень і планування політики всередині країни та на міжнародному рівні.

"Диктатора Путін, як і раніше, орієнтований на консерватизм, усунення всіх незгодних, перемогу у війні проти України та "поворот на Схід", ймовірно, маючи на увазі поглиблення відносин РФ з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Для цього Путін намагається створити ідеологічну однорідність серед російської еліти", - резюмують аналітики.

Нагадаємо, у США відповіли, чи визнаватимуть Путіна президентом після "інавгурації".

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