Інавгурація Трампа може прискорити завершення війни в Україні — МЗС

Досягнення скорішого миру є спільною метою України та США.

Україна потребує подальшої підтримки від партнерів і посилення допомоги сприятиме встановленню справедливого миру.

Про це в інтерв'ю Tagesschau заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив, що наразі Київ зосереджений на швидкому постачання озброєнь для війська. Сибіга також висловив надію, що партнери ухвалять позитивне рішення щодо застосування далекобійної зброї.

Зокрема, він заявив, що Німеччина може переглянути своє рішення щодо постачання ракет Taurus оскільки це може суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

"Рішення про надання Україні крилатих ракет Taurus є одним із тих елементів, які можуть суттєво впливати на ситуацію на полі бою… У поєднанні з іншими системами вони насправді можуть бути тим фактором, який докорінно змінить ситуацію на полі бою", - підкреслив Сибіга.

Крім того, міністр заявив, що інавгурація нового президента США Дональда Трампа може стати додатковою можливістю прискорити досягнення миру. Він додав, що це спільна мета України та США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник Трампа не вірить у повернення окупованих Росією територій.

Крім того, ми раніше інформували, що Блінкен зробив заяву про підготовку позицій щодо України для адміністрації Трампа.

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