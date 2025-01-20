Інавгурація Трампа: онлайн-трансляція присяги нового президента США

Обраний президент США Дональд Трамп 20 січня 2025 року офіційно вступає на посаду. Церемонія присяги запланована опівдні за Вашингтоном (19:00 за Києвом), згідно з 20-ю поправкою до американської Конституції. Насправді ж інші урочистості розпочнуться ще раніше, починаючи від тоді, як Дональд Трамп прибуде на ранкову службу до церкви Св. Іоанна у Вашингтоні. Після присяги Трамп одразу ж поїде до Білого дому та підпише свої перші укази на посаді Президента США.

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