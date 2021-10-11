Інцидент з американським підводним човном та стан Саакашвілі у Грузії: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Носова частина атомного підводного човна ВМС США USS Connecticut зіткнулася з невідомим об'єктом в Південнокитайському морі і отримала великі пошкодження. Читати далі –>
- У США інженера-ядерника ВМС США і його дружину заарештували через звинувачення в шпигунстві. Вони зробили кількох спроб передати секретну інформацію про американські атомні підводні човни іншій країні. Читати далі –>
- Особистий лікар третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшідзе наполягає, що політика слід негайно доправити до клініки. Читати далі –>
- Після заяви особистого лікаря про погіршення стану здоров'я через голодування експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі біля стін в'язниці в місті Руставі, де утримують політика, зібралися його прихильники. Вони попросили третього президента країни припинити голодування. Читати далі –>
- У Грузії пенітенціарна служба заявила, що стан здоров'я колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі нормальний. Читати далі –>