Інцидент з британським есмінцем: Україна готує офіційну позицію

В ОП запевнили, що Україна обов'язково відреагує на інцидент.
Військово-політичне керівництво України, у взаємодії з західними союзниками готують офіційну позицію у відповідь на обстріл російським бомбардувальником британського есмінця біля окупованого Криму.
Про це розповів радник голови Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
Він наголосив, що акваторія в районі мису Фіолент — це територіальні води України, а не Росії.
"Озброєний інцидент в територіальних водах України — серйозне порушення міжнародного права під час проведення міжнародних навчань", — додав Арестович.
Нагадаємо, що російський бомбардувальник відкрив вогонь по есмінцю Великобританії, який увійшов в Чорне море.
Тим часом в Міноборони Великобританії спростували інформацію про обстріл їх есмінця в Чорному морі