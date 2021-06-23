Інцидент з британським есмінцем: Україна готує офіційну позицію

В ОП запевнили, що Україна обов'язково відреагує на інцидент.

Військово-політичне керівництво України, у взаємодії з західними союзниками готують офіційну позицію у відповідь на обстріл російським бомбардувальником британського есмінця біля окупованого Криму.

Про це розповів радник голови Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Він наголосив, що акваторія в районі мису Фіолент — це територіальні води України, а не Росії.

"Озброєний інцидент в територіальних водах України — серйозне порушення міжнародного права під час проведення міжнародних навчань", — додав Арестович.

Нагадаємо, що російський бомбардувальник відкрив вогонь по есмінцю Великобританії, який увійшов в Чорне море.

Тим часом в Міноборони Великобританії спростували інформацію про обстріл їх есмінця в Чорному морі

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