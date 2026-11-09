Індія готова стати посередником між Україною та Росією: Зеленський розкрив деталі розмови з Моді

Володимир Зеленський з Нарендрою Моді / © Associated Press

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Індія готова допомогти з налагодженням продовольчих коридорів у Чорному морі. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після телефонної розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сторони також обговорили підготовку до мирних переговорів в Абу-Дабі.

За словами Зеленського, Україна активно готується до зустрічі та опрацьовує всі питання порядку денного.

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«З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від Росії», — наголосив президент.

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Окрему увагу лідери приділили продовольчій безпеці та блокуванню Росією українського зернового експорту.

«Ми обговорили, як Росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі», — повідомив Зеленський.

Президент також нагадав, що Моді неодноразово закликав російське керівництво завершити війну, а не продовжувати її.

«Росія має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей в різних країнах», — зазначив глава держави.

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За підсумками розмови Україна та Індія домовилися продовжити контакти на рівні команд щодо продовольчих коридорів та інших двосторонніх питань.

Індія раніше запропонувала власний план перемир'я між Україною та Росією

Нагадаємо, раніше Індія представила триетапний план припинення вогню. За даними Hindustan Times, він передбачає припинення ударів по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі, гарантії безпечного транспортування зерна й енергоносіїв через чорноморські порти, а також припинення атак на комерційні судна.

На відміну від пропозицій Єгипту й Туреччини, які переважно стосувалися безпеки судноплавства, та американської ініціативи щодо енергетичного перемир'я, індійський план об'єднує всі ці напрямки.

Пропозицію передали українській стороні під час візиту до Києва міністра закордонних справ Індії Субраманьяма Джайшанкара. Раніше глава українського МЗС Андрій Сибіга також говорив про готовність України до припинення вогню за індійським планом.

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Переговори в Абу-Дабі: хто братиме участь і що обговорюватимуть

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі заплановані мирні переговори за участю України, США та Росії. Президент Володимир Зеленський назвав ключовими питаннями припинення вогню, суверенітет і територіальну цілісність України.

Українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, до її складу також увійде очільник Офісу президента Кирило Буданов. Росію, за заявою Кремля, представлятиме помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював переговорну групу РФ у Женеві в лютому 2026 року.

До переговорів долучаться і європейські представники. Зокрема, про участь заявила Франція. Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро наголосив, що під час обговорення майбутніх домовленостей необхідно враховувати позицію та вимоги Європи, яка безпосередньо відчуватиме їхні наслідки.

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