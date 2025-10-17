Президент США Дональд Трамп / © скриншот

Президент США Дональд Трамп розповів, що Індія більше не купуватиме нафту у РФ, проте Угорщина не може від неї відмовитися, адже перебуває у складній ситуації.

Про це американський лідер повідомив під час зустрічі лідерів США та України 17 жовтня.

«Індія не купуватиме російської нафти, але Угорщина перебуває у складних обставинах: у них одна труба, один нафтогін і немає звідки брати (йдеться про нафту — Ред.)… Їм дуже важко вибратися з цієї ситуації. Угорщина в такій ситуації, що у них немає портів, в них немає виходу до моря», — пояснив президент США.

Водночас Трамп наголосив, що Індія не купуватиме російської нафти. За його словами, країна вже зменшила обсяги її закупівлі до 38%, а згодом взагалі припинить імпорт.

Нагадаємо, 17 жовтня у Вашингтоні розпочалася зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського. Під час неї американський лідер прокоментував можливість України завдавати ударів вглиб Росії.

