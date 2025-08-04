Індія відреагувала на погрози Трампа про жорсткі тарифи через торгівлю нафтою з РФ

Нарендра Моді і Дональд Трамп.

Реклама

Індія відреагувала на погрози президента США Дональда Трампа про жорсткі тарифи через торгівлю з Росією. Нью-Делі звинувачує Захід у подвійних стандартах.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії, повідомляє Clash Report.

“Напади на Індію є невиправданими та необґрунтованими. Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів”, - заявляють в індійському МЗС.

Реклама

У відомстві наголошують, що почали імпортувати нафту з Росії лише після того, як традиційні постачальники спрямували свої ресурси на європейський ринок. Зазначається, що в той час США активно заохочували такі закупівлі, щоб сприяти стабільності на світовому енергетичному ринку.

У Нью-Делі також критикують Штати, які, заявляють в МЗС Індії, нібито продовжують імпортувати з Російської Федерації гексафторид урану для своєї ядерки, а паладій - для електромобільної промисловості.

Тим часом імпорт Індії з Росії “спрямований на забезпечення передбачуваних та доступних цін на енергоносії для індійського споживача”.

Заява Трампа

Сьогодні Дональд Трамп пригрозив Індії через Росію. Президент США заявив, що має намір «суттєво підвищити» імпортне мито щодо країни через те, що Нью-Делі купує та перепродає російську нафту.

Реклама

«Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська військова машина. Через це я суттєво підвищу тариф, який Індія сплачує США», — наголосив Трамп.

Зауважимо, якою буде нова ставка мит для Індії, американський президент не пояснив. Раніше він анонсував запровадження 25-відсоткових мит проти Індії з 1 серпня. За словами Трампа, США вели "не так багато справ" з Індією, тому що "їхні тарифи занадто високі", і "вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн".