Індія запропонувала Україні та РФ триетапне перемир’я: як хоче закінчити війну і навіщо це Делі

Очільник МЗС Індії Субрахманьям Джайшанкар та очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

Індія запропонувала триетапний план перемир’я між Росією та Україною. Він передбачає припинення ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі, гарантування безперешкодного транспортування зерна й енергоносіїв через порти Чорного моря, а також припинення атак на комерційні судна у стратегічно важливій акваторії.

Про це повідомляє Hindustan Times із посиланням на ознайомлених із пропозицією людей.

Реклама

За словами співрозмовників, індійська ініціатива є ширшою за попередні пропозиції щодо припинення вогню, які висували Єгипет, Туреччина та США. Вона охоплює не лише інфраструктуру, а й комерційне судноплавство, водночас передбачаючи збереження ключових маршрутів для постачання товарів. Українському керівництву цю пропозицію передали під час візиту до Києва міністра закордонних справ Індії Субрахманьяма Джайшанкара минулого місяця.

Реклама

Джерела видання зазначили, що Єгипет і Туреччина зосереджували свої ініціативи на гарантуванні безперешкодного експорту зерна з Чорного моря та припиненні атак на комерційні судна. Водночас пропозиція США передбачала насамперед «енергетичне перемир’я».

План перемир’я від Індії — як відреагували Україна та Росія

Водночас наразі невідомо, як саме Росія та Україна відреагували на ініціативу Індії. За словами джерел, після цього між трьома країнами тривали контакти, однак їхній зміст співрозмовники не розкрили.

Питання індійської пропозиції Джайшанкар обговорював під час окремих зустрічей із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та президентом Володимиром Зеленським. Вони відбулися 3 вересня під час візиту очільника МЗС Індії до Києва.

2 жовтня Сибіга повідомив, що Україна отримала пропозиції щодо припинення вогню від Індії, Єгипту, Туреччини та США. Серед них він назвав індійську ініціативу «найбільш комплексною».

Реклама

За словами Сибіги, Україна готова розглядати різні варіанти припинення вогню, зокрема вздовж лінії фронту. Однак, наголосив він, домовленість має передбачати припинення атак на енергетичні та портові об’єкти, а також врегулювання ситуації в Чорному морі.

Напередодні російський президент Володимир Путін заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді «має чудові ідеї, спрямовані на пошук взаємоприйнятних… рішень». За словами диктатора, Моді дотримується нейтральної позиції, але водночас виступає за припинення війни.

До Києва Джайшанкар прибув через три дні після зустрічі Моді з Путіним, яка відбулася 31 серпня на полях саміту Шанхайської організації співпраці в Киргизстані. Під час переговорів індійський прем’єр закликав російського лідера перейти від «нескінченної війни до завершення війни».

Чому Індія прагне припинити війну в Україні

За словами співрозмовників, Індія має кілька вагомих причин домагатися припинення війни в Україні. Одним із чинників стали атаки на комерційні судна в Чорному морі. Останніми тижнями вони негативно вплинули на транспортування зерна та, що особливо важливо для Нью-Делі, російських енергоносіїв. Як зазначили співрозмовники, індійська ініціатива має на меті гарантувати безперешкодний рух цих товарів.

Реклама

Ситуацію додатково загострили загибелі індійських моряків. За останні тижні п’ятеро громадян Індії загинули через російські та українські удари по торговельних суднах. Після цього Нью-Делі неодноразово закликав припинити атаки на комерційне судноплавство.

Майже 30% російських енергетичних постачань до Індії проходять через чорноморські порти. На тлі загроз для торговельного судноплавства обсяги перевезень, як повідомляється, скоротилися, а вартість фрахту для транспортування російської сирої нафти суттєво зросла. Особливо це стосується постачань із порту «Новоросійськ».

Водночас Індія намагається захистити не лише економічні, а й дипломатичні інтереси. Очікується, що до середини жовтня набуде чинності ухвалений Конгресом США Закон про санкції проти Росії та Ірану. Документ може створити загрозу запровадження мит до 100% на індійські товари через імпорт російських енергоносіїв.

Індія проводить переговори як із Росією, так і з Україною

Джайшанкар заявив, що Нью-Делі змінив підхід після кількох років дипломатичних закликів. Тепер країна проводить переговори як із Росією, так і з Україною, намагаючись знайти шлях до завершення війни.

Після переговорів із Сибігою Джайшанкар розповів, що сторони обговорили атаки на комерційне судноплавство, які безпосередньо зачіпають індійських моряків. Також ішлося про наслідки дефіциту пального, продовольства та добрив для країн Глобального Півдня.

«Зрозуміло, що саме залучені сторони мають знайти шлях. Але якщо Індія може чимось допомогти, ми готові, і це було суттю моєї розмови… з міністром закордонних справ Сибігою», — заявив Джайшанкар.

Нагадаємо, раніше Джайшанкар заявив, що Індія прагне активніше долучитися до переговорів щодо припинення війни в Україні, ведучи діалог з обома сторонами та виходячи за межі простої публічної адвокації миру, зокрема допомагаючи у питаннях безпеки судноплавства в Чорному морі, енергетичних перевезень та взаємного утримання від атак. Це свідчить про зсув у позиції країни, яка раніше дотримувалася обережного підходу через глибокі зв’язки з Росією, що залишається її ключовим постачальником енергоносіїв і партнером у сфері оборони попри тиск Заходу з вимогою дистанціюватися від Москви.

До слова, у вересні спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорили із Зеленським обмежене перемир’я як перший крок до ширшої мирної угоди через укладення вигідних ділових домовленостей. Американці планують у жовтні організувати в Абу-Дабі тристоронню зустріч представників США, України та РФ щодо припинення ударів по енергетиці та суден у Чорному морі.

Новини партнерів