"Індія має чітку позицію": Єрмак прокоментував заяви Моді під час візиту до Києва 

За словами керівника ОПУ, Моді кілька разів наголосив, що Індія не підтримає ініціативи завершення війни, які будуть пов'язані з порушенням територіальної цілісності України або неповагою до її суверенітету.

Під час свого візиту до Києва індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав російську збройну агресію Росії проти України "війною". Він наголосив, що Індія підтримує і буде підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Дуже важливо, що кілька разів на цьому наголосив прем'єр-міністр Моді, назвавши війну війною. Сказав, що для Індії чітка позиція щодо підтримки української незалежності, територіальної цілісності та суверенітету", – прокоментував Єрмак зустріч лідерів України та Індії.

Керівник ОПУ також зазначив, що Нарендра Моді запевнив Володимира Зеленського у тому, що Індія ніколи не підтримає будь-які "мирні плани" завершення війни, якщо вони передбачатимуть неповагу до суверенітету України чи поступки щодо її територіальної цілісності.

Нагадаємо, Україна та Індія підписали чотири важливі документи у сферах медицини, сільського господарства, гуманітарних відносин та культури.

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