Індія не є нейтральною: Моді відверто розкрив свою позицію у війні РФ проти України

Індія надає перевагу "триматися подалі від війни", але це не означає, що країна є просто байдужим спостерігачем.

Індія не є нейтральною у війні Росії проти України, але виступає за дипломатичний діалог між країнами.

Про це заявив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Два роки тому в Самарканді, коли я зустрічався з Путіним, я сказав йому, дивлячись у вічі, перед пресою, що зараз не ера війни. І минулого місяця, коли я відвідав РФ для зустрічі з Путіним, я дуже чітко сказав йому, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою. Єдиний шлях подолання проблем – це діалог і дипломатія. І що, не втрачаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати вихід із цієї кризи", - сказав Моді.

Як відзначив прем'єр Індії, його країна дотримується двох аспектів у війні між РФ і Україною.

"По-перше, з гуманітарного погляду. Існує кілька типів потреб, із якими зіштовхнулися українці, і, щоб задовольнити їх, ми прийняли гуманітарний бік справи та зробили все можливе, щоб ці потреби були задоволені, і я можу запевнити, що і в майбутньому... ми завжди будемо з вами, і ви побачите, що ми завжди на два кроки попереду", - сказав Моді.

Водночас другий аспект ролі Індії полягає у тому, щоб "триматися подалі від війни", але це не означає, що Індія є просто байдужим спостерігачем.

"Ми ніколи не приймали цієї ролі. Ми ніколи не були нейтральними і з першого ж дня стали на бік миру", - наголосив Моді.

Також прем'єр Індії повідомив, що відвідав меморіал, присвячений дітям, життя яких забрала війна, і що його серце переповнене емоціями та почуттями. "Тому сьогодні я хотів би поглиблено обговорити з вами шлях до мирного врегулювання", - додав Моді.

Як запевнив прем'єр Індії, його країна готова зробити внесок у зусилля, які докладаються для досягнення миру. "І я особисто як друг, якщо я можу відіграти якусь роль, то я дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні", - наголосив Моді.

Він додав, що приїхав напередодні Дня незалежності України і хотів би, щоб "усі ми працювали над якнайшвидшим відновленням миру, а Індія буде готова зробити свій активний внесок у досягнення цієї мети".

Моді додав, що Індія підтримує повагу до суверенітету й територіальної цілісності. "Це для нас є найвищим пріоритетом", - заявив прем'єр Індії.

Нагадаємо, під час візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва у п'ятницю, 23 серпня, Україна та Індія підписали важливі документи про співпрацю двох держав.

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