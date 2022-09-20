Індія шукає нових стратегічних партнерів через послаблення впливу Росії

Тож з огляду на те, що традиційна сфера впливу РФ зараз все більше стає сумнівною, Індії доведеться шукати нові способи захисту своїх інтересів в Євразії.

Про це повідомляє The Indian Express.

Видання зазначає, що напад Росії на Україну мав кілька наслідків. Насамперед інші пострадянські республіки, побоюючись розділити українську долю, почали шукати нових союзників і покровителів, і Китай охоче взяв на себе цю роль, як мінімум у Центральній Азії. Це показав нещодавній візит Сі Цзіньпіна до Казахстану, під час якого голова КНР говорив про захист суверенітету та цілісності цієї країни.

"Росія ж не в змозі ні підтримувати мир, ні рятувати союзників, як показали конфлікт між Киргизстаном та Таджикистаном та ескалація напруженості у зоні вірмено-азербайджанського конфлікту", - йдеться у повідомлення.

Тож Індії, яка традиційно будувала зовнішню політику з урахуванням союзу із Росією, час розробляти новий, більш незалежний курс, пише видання.

"Крім співпраці з Іраном, необхідно вибудувати довірчі відносини з Саудівською Аравією та ОАЕ, а також з Туреччиною, яка стала дуже впливовим гравцем у Центральній Азії. Зрештою, Євросоюз теж може стати надійним партнером для Індії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) президент Росії Володимир Путін зустрічався з лідерами Китаю, Індії, Туреччини та Ірану, а також спілкувався з главами колишніх радянських республік.

Під час саміту жодних реальних результатів Володимир Путін так і не досяг. І найголовніше – ніхто у Самарканді не підтримав путінського мілітаризму. Більше того, співрозмовники російського президента публічного говорили з ним про мир.

Також додамо, що під час переговорів в Узбекистані прем'єр Індії Нарендра Моді публічно посварив Путіна за вторгнення до України і зазначив, що "зараз не епоха воєн".

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