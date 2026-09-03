Індійський міністр у Києві заговорив про завершення війни: заява

Прапор Індії. / © pixabay.com

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Війна Росії в Україні має вирішитися шляхом дипломатії та переговорів. Війна. Водночас результат війни не залежить від того, хто купує або не купує російську нафту.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар під час брифінгу з Андрієм Сибігою у Києві.

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«Дозвольте мені додати, що цей конфлікт (так Індія називає війну — Ред.), який триває вже п’ятий рік, не буде вирішено, бо хтось купує чи не купує нафту, глинозем, мінерали, метали чи добрива. Він вирішиться шляхом дипломатії та переговорів. Це те, до чого ми закликаємо», — наголосив міністр.

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Джайшанкар наголосив, що Нью-Делі стикається з викликом, бо країна повинна забезпечити паливом 1,4 млрд населення за дуже складної енергетичної ситуації. За його словами, Індія поважає думку Києва на питання закупівлі нафти агресора Росії. Втім, він висловив сподівання, що індійський погляд також поважатимуть.

Як повідомлялося, диктатор РФ Володимир Путін зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту ШОС у Бішкеку 31 серпня. Зокрема, міністр Моді порушив тему України та закликав вирішувати всі проблеми мирними засобами та рухатися саме в цьому напрямку.

Нагадаємо, незважаючи на тиск США, Індія рекордно збільшила залежність від російської нафти. У липні на сировину з РФ припало 50,83% усіх закупівель країни, а це близько 2,47 млн барелів на добу. Порівняно з липнем 2025-го цей імпорт збільшився на 62,4%.

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