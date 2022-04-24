"Інформаційне алібі": як російські пропагандисти прагнуть нагнітати панічні настрої серед українців на Великдень

Пропагандистські ЗМІ РФ готують підґрунтя для провокацій з боку російської армії.
Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: ворог продовжує нагнітати панічні настрої серед українців, попереджаючи про можливі провокації під час святкування Великодня.
Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.
Протягом останнього часу російські пропагандисти згенерували значну кількість повідомлень про можливі провокації стосовно вірян у період Великодніх свят, зокрема й під час проведення церковних богослужінь в Україні. Так, 23.04 представники російської православної церкви повідомили, що вони "отримують інформацію про підготовку провокацій в Україні у Великодню ніч".
Таким чином пропагандистські ЗМІ РФ готують підґрунтя для провокацій з боку російської армії та намагаються створити для себе "інформаційне алібі", заздалегідь перекладаючи відповідальність за злочини на представників "націоналістичних об’єднань".
У зв’язку з цим рекомендуємо:
- утриматися від масових скупчень у культових спорудах;
- дотримуватися правил встановленої комендантської години.
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