"Інформаційне алібі": як російські пропагандисти прагнуть нагнітати панічні настрої серед українців на Великдень

"Інформаційне алібі": як російські пропагандисти прагнуть нагнітати панічні настрої серед українців на Великдень

Пропагандистські ЗМІ РФ готують підґрунтя для провокацій з боку російської армії.

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: ворог продовжує нагнітати панічні настрої серед українців, попереджаючи про можливі провокації під час святкування Великодня.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.

Протягом останнього часу російські пропагандисти згенерували значну кількість повідомлень про можливі провокації стосовно вірян у період Великодніх свят, зокрема й під час проведення церковних богослужінь в Україні. Так, 23.04 представники російської православної церкви повідомили, що вони "отримують інформацію про підготовку провокацій в Україні у Великодню ніч".

Таким чином пропагандистські ЗМІ РФ готують підґрунтя для провокацій з боку російської армії та намагаються створити для себе "інформаційне алібі", заздалегідь перекладаючи відповідальність за злочини на представників "націоналістичних об’єднань".

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У зв’язку з цим рекомендуємо:

утриматися від масових скупчень у культових спорудах;

дотримуватися правил встановленої комендантської години.

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