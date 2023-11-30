Інфракт-трава та радіоактивні елементи: чим росіяни вбивають критиків Кремля

Застосовувати отруйні речовини - метод, який дуже до вподоби Росії.

Це - абсолютно російська практика - отруєння неугодних, - йдеться в сюжеті ТСН.

Варто тільки згадати отруєння, які росіяни робили закордоном. Наприклад, полоній - рідкісний радіоактивний елемент, що трапляється в уранових рудах. У 2006 від нього загинув ексспівробітник КДБ і ФСБ Олександр Литвиненко у Лондоні. Це сталося через шість років потому як він втік до Великої Британії з РФ через конфлікт з російськими спецслужбами. Експертиза після смерті встановила, що Литвиненка отруїли полонієм.

Відомого російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новачком". Йому стало зле в літаку, на якому він летів з Томська. У штабі опозиціонера припускали, що отруту підмішали в чай. Втім, Навальний - не перший опонент російської держави, якого отруїли "новачком".

"Новачком". Йому стало зле в літаку, на якому він летів з Томська. У штабі опозиціонера припускали, що отруту підмішали в чай. Втім, Навальний - не перший опонент російської держави, якого отруїли "новачком". У 2018 колишній російський розвідник і подвійний агент Скрипаль з дочкою були знайдені непритомними в парку в Англії. Напад здійснили російські агенти і знову "Новачком". А ще коли були отруєні Скрипалі , британці підозрювали застосування до них фентанілу та карфентанілу, - знеболювальних, які у 50 і 100 разів сильніші від морфіну. Ці препарати зазвичай використовують у пістолетах та кулях, які просякнуті відповідною речовиною.

, британці підозрювали застосування до них фентанілу та карфентанілу, - знеболювальних, які у 50 і 100 разів сильніші від морфіну. Ці препарати зазвичай використовують у пістолетах та кулях, які просякнуті відповідною речовиною. І саме ними росіяни скористалися ще у 2002 році у Москві. Це була спецоперація, коли бойовики узяли заручників у театрі на Дубровці, коли понад 120 заручників померли унаслідок дії препарату.

Не менш відомий препарат серед російських найманих вбивць - гельземій - це рідкісний вид рослин, так звана інфаркт-трава. Цю отруту додають до їжі і до прикладу саме сліди гельземію знайшли у 2012 році у тілі російського олігарха і критика Кремля Олександра Перепиличного.

А раніше росіяни використовували рицин за часів "холодної" війни, зарином, який ООН відносить до зброї масового знищення і талієм, солі якого використовують у щурячих отрутах. Тут варто згадати отруєння агента КДБ Миколи Хохлова або російського журналіста Юрія Щекочішина.

Росіяни використовують усі методи і куди не можуть долізти ракетою, повзуть через отруту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дружину Буданова отруїли миш'яком і ртуттю?! Що відомо про жінку головного розвідника?

Нагадаємо, отруєння дружини Буданова та своїх співробітників розслідує саме ГУР Міноборони. Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов. За його словами, розпочато й триває внутрішнє розслідування відомства.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.