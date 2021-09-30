Ініціатива Арахамії: в ОП "відхрестилися" від збору підписів проти Разумкова

Ініціатива Арахамії: в ОП "відхрестилися" від збору підписів проти Разумкова

Речник президента запевнив, що у Зеленського і Разумкова "нормальні, робочі відносини".

Президент Володимир Зеленський не причетний до ініціативи щодо збору підписів нардепів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров, інформує "Україна 24".

Прессекретар запевнив, що Зеленський і Разумков "спілкуються, відносини у них нормальні, кожен виконує свою функцію".

"Відставка – це ініціатива пана Давида Арахамії (очільника фракції "Слуга народу" — Ред.). Краще у нього запитати про те, чому він звернувся за списками для збору підписів", — сказав Никифоров.

Нагадаємо, що глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почав процедуру збирання підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Згодом Арахамія направив ще одне звернення до Ради про відставку Разумкова, але вже не від фракції, а від свого імені.

Своєю чергою Дмитро Разумков заявив про намір відстоювати свою позицію, оскільки вважає, що підстав для його відкликання немає.

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