"Ініціатива не в руках Путіна": Зеленський заявив про 500 компаній, які змінюють перебіг війни

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив про втрату ініціативи російським лідером Володимиром Путіним у війні. За словами глави держави, 500 українських компаній створюють передові військові технології для перемоги у перегонах інновацій.

Про це Зеленський розповів у інтерв’ю Fox News.

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Президент повідомив, що нині в Україні близько 500 компаній працюють над розробкою військових технологій, аби забезпечити перевагу над Росією.

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«З початку війни, коли Путін сказав, що окупує нас за два-три дні, зараз ми будуємо величезну військово-технічну промисловість. У нас 500 компаній із дуже потужними технологіями«, — сказав Зеленський.

За словами глави держави, війна перетворилася на справжні перегони інновацій, у яких технології необхідно постійно вдосконалювати, адже, зокрема, безпілотники швидко втрачають актуальність без адаптації.

«Ми розуміємо, що ця війна змінюється кожні три-шість місяців. Ми маємо змінювати технології», — зазначив він.

Президент також наголосив, що через чисельну перевагу Росії Україна має випереджати противника саме завдяки темпам розвитку технологій.

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«Ми маємо діяти швидше за Путіна, бо у Путіна більше людей… і ми маємо рятувати наших людей та використовувати більше технологій, ніж [їхні] люди», — сказав Зеленський.

Крім того, він заявив, що нарощування військових спроможностей України та удари по російських об’єктах позбавили Путіна стратегічної ініціативи.

«Путін втрачає 30 000 солдатів на місяць. Втрати великі, але він не хоче припиняти цю війну. Тому зараз ініціатива не в руках Путіна«, — запевнив український лідер.

До слова, Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатичного завершення війни та тимчасового перемир’я, проте Кремль блокує цей процес через небажання Путіна зупиняти бойові дії. За словами президента, через російську агресію Україна та міжнародні партнери змушені посилювати санкції і тиск на Москву.

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