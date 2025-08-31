"Іноді перемагає бандит": Sunday Times про нову хвилю терору Росії

Атака на Київ 28 серпня / © Associated Press

Раптова чергова ескалація жорстоких нападів Володимира Путіна на військові та цивільні цілі в Україні була засуджена як саботаж потенційних мирних переговорів, але для російського диктатора це «ударні переговори» — спосіб спробувати залякати та змусити Україну прийняти угоду на його умовах.

Про це пише оглядач, експерт зі Східної Європи Марк Галеотті для The Sunday Times.

Експерт зауважує, що після останніх масованих ударів українська протиповітряна оборона перевантажена, а запаси деяких боєприпасів критично низькі.

За словами Галеотті, добра новина для українців полягає в тому, що, хоча росіяни нарощують виробництво безпілотників, воно все ж таки не встигає покривати рівень їхнього використання.

«Путін не зможе довго підтримувати такий темп», — припустив оглядач.

Експерт розмірковує, чому для РФ було так важливо розпочати таку серію атак саме зараз?

«Всупереч гучним заявам, це не для того, щоб зірвати будь-який мирний процес: Путін може просто відмовитися розмовляти, якщо він цього хоче. Ще менш правдоподібною є ідея про те, що він хоче принизити Трампа після самітів на Алясці та в Білому домі», — пише Марк Галеотті.

На його думку, диктатор намагається домінувати на можливих переговорах, займаючи позицію сили і погрожуючи ще гіршими наслідками, якщо його вимоги будуть відкинуті. Москва вважає, що ескалація змусить українську громадськість натиснути на президента Володимира Зеленського, щоб той, якщо і коли почнуться значущі мирні переговори, пішов на поступки.

Це також попередження для Європи. Путін чекає, що українці або Захід прийдуть — опосередковано кажучи, на колінах — щоб запропонувати деякі початкові умови переговорів.

За словами Галеотті, цей підхід властивий Путіну і, на жаль, це не означає, що він неефективний. Він також навів слова європейського дипломата, який зазначив: «Іноді перемагає бандит».

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Києву 28 серпня загинули 25 людей.