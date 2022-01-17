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Порошенко поскаржився, що прикордонники його "не впізнали" та "довго не віддавали паспорт"

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Порошенко поскаржився, що прикордонники його "не впізнали" та "довго не віддавали паспорт"

УНІАН

Порошенко прилетів до України з Польщі 17 січня.

П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, який 17 січня прилетів з Варшави до Києва, розкритикував дії прикордонників, які тривалий час перевіряли його паспорт.

Про це сказав Порошенко під час виступу після виходу з летовища.

Зокрема, під час виступу Порошенко заявив, що співробітники ДБР, частина з яких, мовляв, переодягнулася прикордонниками упродовж 20 хвилин "намагалися не допустити" його на територію України. Він назвав їх "інопланетянами" за те, що вони вимагали додаткового підтвердження особи.

"20 хвилин вони мене, п'ятого президента, намагалися не допустити до України. Вони стягнули переодягнених прикордонників і на очах журналістів усього світу вимагали підтвердження, що я є Порошенко. Вони інопланетяни, бо не впізнали мене", - висловився він.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

Перед Новим року, 29 грудня, Печерський районний суд міста Києва розглянув заяву прокурора, якою той просив повернути на доопрацювання клопотання щодо тримання під вартою підозрюваного у державній зраді п'ятого президента Петра Порошенка.

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