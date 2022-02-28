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Іноземці активно приєднуються до "Інтернаціонального легіону" для боротьби з путінськими режимом

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Іноземці активно приєднуються до "Інтернаціонального легіону" для боротьби з путінськими режимом

УНІАН

В Україні створюють "Інтернаціональний легіон".

В Україні створюють "Інтернаціональний легіон" у складі української армії для опору Росії та захисту світової безпеки. Уже декілька тисяч іноземців висловили бажання вступити до лав Легіону.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, в України вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму.

"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу — "Інтернаціональний легіон". В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", — йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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