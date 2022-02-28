Іноземці активно приєднуються до "Інтернаціонального легіону" для боротьби з путінськими режимом

Іноземці активно приєднуються до "Інтернаціонального легіону" для боротьби з путінськими режимом

В Україні створюють "Інтернаціональний легіон".

В Україні створюють "Інтернаціональний легіон" у складі української армії для опору Росії та захисту світової безпеки. Уже декілька тисяч іноземців висловили бажання вступити до лав Легіону.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, в України вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму.

"Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу — "Інтернаціональний легіон". В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", — йдеться у повідомленні.