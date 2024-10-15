Іноземні партнери України наполягають на зниженні мобілізаційного віку – депутатка

Своєю чергою нардепка наголосила на важливості виправити ті помилки, які були роблені під час двох комунікаційних компаній щодо мобілізації.

Іноземні партнери наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні. Це є наслідком провальних комунікаційних кампаній з мобілізації.

Про це народна депутатка Марія Іонова заявила у ефірі телеканалу "Новини Live".

Депутатка заявила, що комунікаційна кампанія щодо мобілізації була провалена, і наслідки цього є критичними.

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"Що стосується мобілізації і наших партнерів, вони наполягають на тому, щоб змінити і знизити ще мобілізаційний вік. Але нам важливо виправити ті помилки, які зроблені під час двох комунікаційних компаній по мобілізації. Це тоді, коли ми працювали над законом про мобілізацію. Все ж таки слід визначити, що провалена ця кампанія, і наслідки є критичними, в тому числі, як ми зараз бачимо, на фронті. І воно все пов’язано, тому що це і про зброю, і санкції", – розповіла Іонова.

Вона додала, що комунікаційну кампанію щодо мобілізації слід змінити у бік позитивної мотивації:

"І це мають бути або фінансове забезпечення, або кредити, або завезення автомобіля. Насправді всі напрацювання були у профільному комітеті (парламенту – ред.). Важливо – не відлякувати українців, а покращувати мобілізаційні цифри не підривами, а позитивними механізмами, і пропонувати щось".

До слова, 7 жовтня нардеп Вадим Івченко заявив, що питання зниження мобілізаційного віку немає на порядку денному ані Верховної Ради, ані Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки.

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