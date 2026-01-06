Іноземні війська в Україні та армія у 800 тисяч: Макрон розкрив головні рішення "коаліції охочих"

Емманюель Макрон / © Associated Press

Після засідання «Коаліції охочих» Україна, Франція та Велика Британія офіційно підписали декларацію про розгортання західних контингентів на українській території. Документ передбачає створення багатонаціональних сил для гарантування безпеки. Також на засідання домовилися, що чисельність української армії після припинення війни становитиме до 800 тисяч осіб.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив під час спілкування з медіа.

За його словами, союзники консолідували підхід, який готували протягом останніх місяців. План базується на трьох ключових напрямках: моніторингу перемир’я, всебічній підтримці української армії та підготовці до введення іноземних військових підрозділів.

Координація та багатонаціональні сили

Як зазначив президент Франції, для реалізації домовленостей при оперативному штабі Коаліції створюється спеціальний координаційний центр. Його завданням стане налагодження прямої взаємодії між арміями країн-учасниць та Україною. Макрон наголосив, що Коаліція вже провела масштабну роботу на рівні головнокомандувачів для підготовки розгортання військ.

«Ми продовжуємо нашу підготовку до організації багатонаціональних сил щодо розгортання у повітрі, на морі, на землі, щоб забезпечити гарантування безпеки після припинення вогню. Це була велика робота, проведена на рівні наших головкомів», — підкреслив президент Франції.

Він також виділив особливу роль Італії, Польщі та Туреччини, які візьмуть на себе частину відповідальності у межах цього формату.

«Збройні сили України залишатимуться на передовій оборони для стримування агресії. Туреччина готова взяти на себе відповідальність за морські питання», — зауважив Макрон.

Моніторинг та обороноздатність

Окрему увагу приділили механізму припинення бойових дій. Контроль за дотриманням режиму тиші здійснюватимуть Сполучені Штати із залученням інших країн Коаліції. Паралельно партнери планують забезпечити матеріальне та військове зміцнення ЗСУ, які залишатимуться головною лінією стримування агресії.

«Формат — 800 000 осіб української армії, і її треба буде матеріально забезпечити та військово забезпечити для того, щоб вона могла стримувати потенційну агресію», — зазначив Макрон.

За словами французького лідера, такий підхід дозволить створити надійний механізм безпеки, де європейські сили та американська підтримка логістикою та розвідкою стануть запорукою тривалого спокою в регіоні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр-міністр Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Раніше повідомлялося, у Парижі тривало засідання «Коаліції охочих», під час якого обговорюються умови майбутнього безпекового архітектурного устрою України. Наразі у Мережі оприлюднили чорнове комюніке засідання «коаліції охочих».