Іноземні війська в Україні: Зеленський підтвердив домовленості з партнерами

Україна домовилась з партнерами про іноземну військову присутність в країні

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо можливої присутності іноземних військ в Україні після закінчення війни.

Про це він сказав під час пресконференції у Парижі за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у четвер, 4 вересня.

«Ми домовились, що буде присутність. Я поки що не готовий казати про кількість, хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою, ми розуміємо приблизно кількість тих, хто вже погодився. І присутність, як я сказав, вона різна. Вона [буде — ред.] як в небі та на морі, так і на землі», — підкреслив Зеленський.

Гарантії безпеки та оборона

Зеленський наголосив, що 26 країн-учасниць «Коаліції охочих» погодились надати Україні конкретні та дієві гарантії безпеки. Ці зобов’язання включають не лише постачання зброї, фінансування та тренування, а й фізичну присутність військових для забезпечення стабільності після можливого припинення вогню.

Також президент підкреслив, що основною гарантією безпеки є сильна українська армія, здатна не лише протистояти, а й стримувати нові атаки. Він зазначив, що Україна вже успішно виробляє близько 60% власного озброєння, але країні потрібна підтримка партнерів для нарощування виробничих потужностей.

Розширення співпраці

Зеленський нагадав, що Україна та її партнери планують розглянути можливості для довгострокової співпраці у сфері безпеки з такими країнами, як Канада, Японія, Австралія та Нова Зеландія. Це свідчить про розширення міжнародної коаліції, спрямованої на підтримку України.

Надання таких гарантій є важливим кроком, що демонструє перехід від декларативної підтримки до конкретних військово-технічних зобов’язань з боку партнерів.

