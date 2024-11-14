"Інших варіантів нема": дипломат про необхідність ядерної зброї для України

На думку Огризка, є два шляхи для гарантій безпеки України: або реальні двосторонні безпекові угоди з країнами Заходу, або ядерна зброя.

Якщо Україну не приймуть до НАТО, вагомою гарантією безпеки для нашої держави може стати власна ядерна зброя.

Таку думку висловив український дипломат, колишній голова МЗС України Володимир Огризко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Огризко висловив сумнів, що найближчим часом Україну візьмуть до Альянсу.

"А як Україна вступить в НАТО з (прем'єр-міністром Угорщини) Орбаном і (прем'єр-міністром Словаччини) Фіцо. І Трампом, який своєї позиції (щодо вступу України в НАТО – Ред.) досі не висловив. А ЄС – це зовсім не безпека, а економіка. Один лише ЄС не зможе нас захистити", – вважає дипломат.

На його думку, є два шляхи гарантій безпеки для України, з яких перший — реальні двосторонні безпекові угоди з США, Британією та Францією, і ці угоди проходять через ратифікацію їхніх парламентів і стають законом.

"Або ядерна зброя для України – інших варіантів нема", – вважає колишній голова МЗС.

Нагадаємо, видання The Times з посиланням на джерела в Міністерстві оборони України повідомило, що Україна має можливості для створення власної ядерної зброї за кілька місяців і може розробити просту ядерну бомбу у разі припинення американської військової допомоги.

Зі свого боку, в МЗС України заперечили цю інформацію.

Військовий аналітик Денис Попович пояснив, чому в Україні знову заговорили про ядерну зброю.

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