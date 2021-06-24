"Іншого способу немає": Меркель закликала ЄС до "прямого контакту" з Путіним

Канцлерка таким чином підтримує франко-німецьку пропозицію щодо саміту з Путіним.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала Євросоюз створити формат для перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним. Іншого способу вирішити конфлікти Меркель не бачить.
Про це вона заявила 24 червня німецькому Бундестагу в урядовій заяві напередодні саміту ЄС у Брюсселі, передає Politico.
"На мою думку, ми, як Європейський Союз, також повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом", - заявила Меркель.
"Президенту США Джо Байдену недостатньо поговорити з російським президентом - я це дуже вітаю, - але Європейський Союз також повинен створити формати для переговорів тут. Немає іншого способу вирішити конфлікти", - додала вона.
Видання зазначає, що таким чином канцлерка намагається підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером, що спричинило серйозні розбіжності в ЄС.
Нагадаємо, канцлерка Німеччини Анґела Меркель хоче запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт з лідерами ЄС. Цю ініціативу вже підтримав очільник Франції Еммануель Макрон.