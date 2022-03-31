"Іншого виходу немає": Єрмак закликав Захід відмовитись від російських нафти й газу

"Іншого виходу немає": Єрмак закликав Захід відмовитись від російських нафти й газу

Він наголосив, що РФ порушує всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав країни Заходу відповісти відмовою від російських нафти й газу на вимогу РФ сплачувати за енергоносії рублями.

Про це Єрмак написав у Мережі 31 березня.

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"Росія оголошує газову війну. Після того, як країни ЄС та G7 відмовилися розраховуватися за газ у рублях, РФ спробує йти ва-банк. Там розрахунки в "дерев’яному" зафіксували указом президента", – йдеться у повідомленні керівника ОП.

Він зазначив, що дії контрактів на постачання газу будуть зупинені від 1 квітня, якщо покупці з "недружніх країн" не виконають нових російських умов оплати. Єрмак наголосив, що росіяни порушують всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля.

"Захід зараз має відповідати максимально жорстко – відмовою від російських енергоносіїв. Хтось не зможе це зробити швидко, але інакшого виходу на майбутнє вже немає. Ембарго на російські нафту та газ має стати пріоритетом для всіх. Демократія сильніша", – резюмував керівник президентського офісу.

Нагадаємо, 23 березня президент РФ Володимир Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі.

Проте країни G7 відхилили таку вимогу РФ.

Тож Росія почала погрожувати перекрити газ, якщо Європа відмовиться платити за нього в рублях.

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