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"Іншого виходу немає": Єрмак закликав Захід відмовитись від російських нафти й газу

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"Іншого виходу немає": Єрмак закликав Захід відмовитись від російських нафти й газу

Офіс Президента України

Він наголосив, що РФ порушує всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав країни Заходу відповісти відмовою від російських нафти й газу на вимогу РФ сплачувати за енергоносії рублями.

Про це Єрмак написав у Мережі 31 березня.

"Росія оголошує газову війну. Після того, як країни ЄС та G7 відмовилися розраховуватися за газ у рублях, РФ спробує йти ва-банк. Там розрахунки в "дерев’яному" зафіксували указом президента", – йдеться у повідомленні керівника ОП.

Він зазначив, що дії контрактів на постачання газу будуть зупинені від 1 квітня, якщо покупці з "недружніх країн" не виконають нових російських умов оплати. Єрмак наголосив, що росіяни порушують всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля. 

"Захід зараз має відповідати максимально жорстко – відмовою від російських енергоносіїв. Хтось не зможе це зробити швидко, але інакшого виходу на майбутнє вже немає. Ембарго на російські нафту та газ має стати пріоритетом для всіх. Демократія сильніша", – резюмував керівник президентського офісу.

Нагадаємо, 23 березня президент РФ Володимир Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. 

Проте країни G7 відхилили таку вимогу РФ.

Тож Росія почала погрожувати перекрити газ, якщо Європа відмовиться платити за нього в рублях.

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