"Інтеграційні процеси існують": у Кремлі відповіли Нуланд на заяву про відновлення СРСР

"Інтеграційні процеси існують": у Кремлі відповіли Нуланд на заяву про відновлення СРСР

Спікер Путіна заявив, що відтворення Радянського Союзу неможливе, але "інтеграційні процеси з різною швидкістю розвитку" існують.

У Кремлі відреагували на слова заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд про те, що президент РФ Володимир Путін намагається відродити СРСР. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що відтворення Радянського Союзу неможливе.

Про це інформує "Інтерфакс".

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"Нуланд чудово розуміється на російській тематиці і в усіх нюансах пострадянського простору. І я переконаний, що пані Нуланд, так само як і ми, як і інші фахівці, чудово розуміє, що відтворення Радянського Союзу неможливе", — сказав Пєсков.

Спікер Путіна заявив, що на пострадянському просторі є "інтеграційні процеси з різною швидкістю розвитку". Це СНД, ЄврАзЕс, Союзна держава Росія-Білорусь. Пєсков запевнив, що жодне з цих об'єднань не є спробою реінкарнації СРСР.

Раніше в New York Times написали, що Кремль побачив свій шанс відновити хоча б частково Радянський Союз у момент, коли у Німеччині змінюється канцлер, а на Францію чекають вибори.

Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байдена та Володимир Путін провели переговори. У разі вторгнення РФ в Україну офіційний Вашингтон від себе та європейських партнерів попередив Кремль про масштабний пакет санкцій, що завдасть значної шкоди російській економіці.

Одразу після переговорів із Путіним Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції.

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