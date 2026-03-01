Диктатор Путін / © Associated Press

Політичний курс Путіна поставив Росію у складне довгострокове становище, однак її подальший розвиток не обов’язково залежить виключно від нього.

Про це в етері Еспресо заявив колишній старший керівник ЦРУ, професор Інституту світової політики Ґлен Корн в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.

За словами Корна, інтереси Путіна можуть не повністю збігатися з позицією його оточення.

«Я не впевнений, що інтереси Путіна повністю збігаються з інтересами його оточення в Кремлі та в сучасній Росії. Це моя особиста оцінка», — зазначив він.

Професор додав, що в Росії є люди, які усвідомлюють масштаб проблем, спричинених нинішнім курсом.

«Вважаю, що в Росії є люди, які розуміють, що нинішній курс поставив країну у значно складніше становище, ніж у 2014 році. Посилилася ізоляція, економіка зазнає серйозного тиску, а демографічні проблеми лише загострюються. У такій ситуації важко побачити, яким чином це може відповідати довгостроковим інтересам держави та тих, хто ухвалює рішення», — пояснив Корн.

На його думку, якщо війна триватиме нинішніми темпами, Росія ризикує зіткнутися з масштабними економічними наслідками. Окрім того, країні доведеться ще довго жити з наслідками руйнувань і звинуваченнями у звірствах.

«На мій погляд, політика Путіна поставила Росію у глибоко проблемне довгострокове становище», — наголосив він.

Водночас експерт припустив, що підтримка рішень диктатора Путіна в його оточенні може бути не такою одностайною, як здається.

«Я не впевнений, що його рішення мають повну й беззастережну підтримку серед оточення. Багато хто, ймовірно, утримується від відкритої критики з цілком зрозумілих причин», — зазначив Корн.

Він також підкреслив, що майбутнє Росії не обов’язково пов’язане лише з однією особою.

«Водночас я не вважаю, що майбутнє Росії обов’язково пов’язане виключно з Путіним — можливі й інші варіанти розвитку подій», — сказав професор.

Окремо Корн звернув увагу на здатність Росії підтримувати нинішній масштаб війни.

«І незалежно від того, наскільки він прагне продовжувати війну, залишається питання, чи зможе Росія підтримувати її нинішній масштаб, якщо ЗСУ і надалі діятимуть так само ефективно», — додав він.

За словами експерта, справжні й довготривалі зміни можливі лише зсередини країни.

«Я сподіваюся, що частина оточення Путіна замислиться і пригадає, що у 1990-х і навіть на початку 2000-х років існували можливості для іншого курсу», — зазначив Корн.

Він уточнив, що йдеться про шлях співпраці, а не конфронтації.

«Йдеться про шлях, заснований на співпраці з сусідами та розвитку двосторонніх і багатосторонніх відносин, а не на силових сценаріях чи прихованих діях із дестабілізації інших держав», — пояснив професор.

Корн також нагадав, що історія Росії вже знала періоди невдалих військових кампаній.

«Історія Росії знає чимало періодів, коли військові кампанії завершувалися невдачами і супроводжувалися внутрішньою нестабільністю. На жаль, такі етапи часто виявлялися вкрай складними і болісними. Якщо нинішній курс не зазнає змін, Росія, на мою думку, ризикує і надалі рухатися в цьому напрямку», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського, диктатора Путіна та президента США Дональда Трампа може відбутися.

Ми раніше інформували, що міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала декілька умов, за яких російський диктатор може завершити війну.