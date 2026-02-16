"Інтереси України мають бути захищені": Буданов заінтригував заявою на шляху до Женеви

Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що прямує до Женева на наступний раунд перемовин.

Про це він написав у ніч проти 16 лютого 2026 року у соцмережах. За словами Буданова, дорогою разом із колегами вони планують обговорити уроки української історії та зробити правильні висновки.

© фото з соцмереж

Він також наголосив, що головним завданням залишається захист інтересів України. Інших деталей щодо формату чи тематики перемовин наразі не розкрито.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив стриманий песимізм щодо перспектив майбутніх мирних переговорів у Швейцарії.

Нагадаємо, нова тристороння зустріч України, США і Росії відбудеться у Женеві, 17-18 лютого. У Кремлі тим часом несподівано заявили, що змінили очільника делегації.