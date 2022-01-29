Інтерпол визнав, що Росія переслідує режисера Лавренчука за політичними мотивами - Денісова

Лавренчук досі перебуває в італійській в'язниці.

Український режисер Євген Лавренчук, якого заарештували в Італії за запитом Росії, попри рішення суду та видалення його з бази розшуку Інтерполу, досі перебуває у в'язниці в Неаполі. За ґратами він – вже більше місяця.

"Викликає занепокоєння той факт, що Міністерство юстиції Італійської Республіки та прокуратура м.Неаполь, знаючи про видалення Інтерполом Євгена Лавренчука з обліків як такого, що розшукується Російською Федерацією, і яка вимагає його екстрадиції, офіційно не відреагували на цей факт і не вжили заходів щодо звільнення Євгена Лавренчука з в’язниці, де він безпідставно утримувався 35 днів і не дали йому безперешкодно виїхати до України", - повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона наголошує, що Інтерпол визнав, що Російська Федерація переслідує Лавренчука за політичними мотивами.

"На моє прохання Національна поліція України звернулась до Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу щодо з’ясування правомірності використання РФ інформаційної системи Інтерпол, зокрема шляхом зловживання інструментами та можливостями Інтерпол у переслідуванні Євгена Лавренчука, якого було затримано в Італійській Республіці та поміщено у в’язницю м.Неаполь "Поджореале". Відповідно до отриманої інформації від Національної поліції України, відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації, були видалені через їхню невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - зазначила Денісова.

27 січня суд Неаполя відмовив у клопотанні адвокатів, аби Лавренчуку скасували домашній арешт та дозволили виїхати до України.

"Неапольський міський суд у задоволенні вимог відмовив, пояснивши, що процес перевірки доводів РФ, яка надіслала матеріали щодо екстрадиції, вже розпочався в суді. Отже на цій стадії неможливо припинити розгляд, оскільки має бути ухвалено рішення суду. Суд надав термін – 30 днів, за який прокуратура м. Неаполь має вивчити матеріали, які надійшли з РФ, та поінформувати про своє бачення цього питання: чи існують підстави для видачі Євгена Лавренчука Росії. Після цього суд ухвалить відповідне рішення", - розповіла Денісова.

Вона додала, що "з метою захисту та поновлення прав громадянина України звертаюся до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням вжити усіх необхідних політико-дипломатичних та консульських заходів для припинення грубих порушень прав незаконно затриманого в Італії громадянина України Євгена Лавренчука та забезпечення його негайного повернення до України".

Українського режисера, затриманого в Італії, відпустили під домашній арешт

Нагадаємо, Лавренчука затримали 17 грудня 2021 року в Неаполі та відправили до СІЗО. Родина режисера розповідає, що його посадили за ґрати на вимогу Росії і просили екстрадувати. Звинувачують режисера у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ.

Але насправді йдеться про політичне переслідування - твердить Лавренчук. Він львів’янин, працював у Росії та виїхав з неї 2014 року, одразу після початку війни. За його виставу у Томському театрі російська влада закидала Євгену пропаганду гомосексуалізму - одностатєві стосунки там вважають злочином.

Євген Лавренчук - театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету, ректор "Першої української школи театру і кіно".

Нагадаємо, 8 грудня 2020 року на тодішнього головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука скоїли напад на вулиці Грецькій. Невідомі чоловіки били режисера по обличчю та голові. У нападників був гострий предмет, адже над оком у Євгена - різане поранення.