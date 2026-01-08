"Інтервенція": Захарова влаштувала істерику через війська Заходу в Україні і вдалася до погроз

Речниця МЗС Росії Марія Захарова / © Associated Press

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва розглядатиме розміщення західних військ та об’єктів в Україні як інтервенцію, яка становить загрозу безпеці.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Захарова назвала» інтервенцією» потенційне розміщення в Україні «багатонаціональних сил» та військових об’єктів.

Посадовиця пригрозила тим, що військові підрозділи «коаліції охочих» та об’єкти цих підрозділів розглядатимуться як законні цілі для російської армії.

Речниця російського МЗС також сказала, що мирне рішення можливе лише за повернення України до позаблокового статусу, її демілітаризації та денацифікації, визнання «сучасних територіальних реалій».

Захарова додала, що всі ці цілі будуть досягнуті або політико-дипломатичним шляхом, або в межах війни, яку росіяни називають «спецоперацією».

Що відомо про введення західних військ до України?

Нагадаємо, напередодні Україна, Велика Британія та Франція підписали в Парижі історичну декларацію про наміри розгорнути багатонаціональні сили безпеки на українській території після досягнення мирної угоди. Документ, підтриманий представниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, передбачає п’ять компонентів:

моніторинг припинення вогню під керівництвом американців,

постійну підтримку ЗСУ,

військову присутність партнерів,

зобов’язання діяти у разі нового нападу,

глибоку оборонну співпрацю.

Британці та французи планують створити захищені військові хаби по всій Україні. США підтвердили фіналізацію протоколів безпеки, щоб війна закінчилася назавжди. Попри готовність союзників, Німеччина поки обмежується фінансовою допомогою.