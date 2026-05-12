Шокувальне інтерв’ю Мендель: що вона наговорила про Зеленського і що на це відповіли українці

Володимир Зеленський, Юлія Мендель, Володимир Путін

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель дала інтерв’ю проросійському американському журналісту Такеру Карлсону. Вона звинуватила главу держави Володимира Зеленського у таємних обіцянках російському диктатору Володимиру Путіну та готовності віддати Донбас 2022 року. В Офісі президента вже назвали ці заяви неадекватними, а українці в Мережі жорстко розкритикували Мендель.

Відповідне інтерв’ю опубліковане на YouTube-каналі Карлсона.

Мендель, яка залишила свою посаду ще до початку повномасштабної війни, виступила із серією резонансних заяв на адресу Зеленського.

Мендель прирівняла Зеленського до Путіна

На початку інтерв’ю вона наголосила, що не намагається виправдати російське вторгнення, Путіна та злочини російської армії в Україні, водночас акцентувавши, що «ця війна більше не є чорно-білою».

«Вона темна. І ще темніша. Ми бачимо Путіна як зло. Але Зеленський — теж зло, просто приховане. На камеру він грає плюшевого ведмедика. Але коли вимикається світло, він перетворюється на ведмедя-гризлі і нищить людей», — висловилася Мендель.

За словами ексречниці, під час її роботи Зеленський нібито неодноразово висловлювався про демократію та державний устрій у доволі жорсткій формі, повторюючи фрази «Україна не готова до демократії», «Диктатура — це порядок».

«Обіцянка» про невступ України до НАТО

Мендель також заявила, що була присутня на зустрічі Зеленського з Путіним у Парижі 2019 року. Вона стверджує, що тоді український президент у приватній розмові нібито запевнив російського диктатора, що Україна не стане членом НАТО.

«Це був грудень 2019 року. Була особиста розмова, про яку знають дуже мало людей. Він сказав: «Не буде НАТО», бо Україна ніколи й не була близько до НАТО», — стверджує ексречниця.

Мендель про «готовність» Зеленського віддати Донбас

Крім того, Мендель заявила, що під час переговорів у Стамбулі 2022 року Зеленський нібито погоджувався передати Донбас Росії. За словами колишньої речниці, про це їй повідомили люди, які представляли Україну на тих перемовинах. Жодних підтверджень або доказів своїм словам вона не надала.

«Шокуюча новина. Я спитала: «Справді, він погодився?» А мені відповіли: «Звісно. Він був готовий, бо це зупинило б жах війни. Він погодився віддати територію, бо це означало б кінець війни». А тепер він стоїть перед мільйонами людей і каже: «Я не можу віддати Донбас». Він непослідовний. Він постійно міняє позиції», — сказала Мендель.

В Офісі президента різко відреагували на ці заяви, категорично заперечивши слова колишньої співробітниці. У коментарі журналістам там підкреслили, що Мендель не брала участі в ухваленні державних рішень і не мала стосунку до переговорних процесів. Також в ОП поставили під сумнів достовірність та адекватність її висловлювань.

«Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді — коментувати несерйозно», — сказали журналістам в ОП.

Звернення Мендель до Путіна

Наприкінці інтерв’ю Мендель перейшла на російську мову та звернулася безпосередньо до президента РФ. Вона назвала себе «звичайною українською жінкою з Херсона» і закликала Путіна припинити війну одним рішенням, заявивши, що у цьому конфлікті «слов’яни вбивають слов’ян», а обидві держави зазнають втрат.

«Володимире Володимировичу, у мене немає вашого життєвого досвіду. Я не розумію, як ви бачите цей світ. Але я не представник НАТО, я не представник Заходу, я не працюю на Зеленського. Я не ваш політичний опонент. Я взагалі вам не загроза. Я українська жінка з українського провінційного міста Херсона», — резюмувала вона.

Примітно, що платформою для таких заяв стало інтерв’ю саме Карлсону, якого часто критикують за антиукраїнську риторику, виправдання дій Росії та негативне ставлення до військової підтримки України. Раніше американський пропагандист неодноразово відвідував Росію, де записував інтерв’ю як із Путіним, так і з ідеологом «руского міра» Олександром Дугіним.

Реакція Мережі на інтерв’ю Мендель

Коментуючи це інтерв’ю, українська журналістка, блогерка, головна редакторка сайту «Еспресо» Марина Данилюк-Єрмолаєва написала у Мережі, що Мендель походом на бесіду до Карлсона показала, як команда Зеленського «здаватиме одне одного».

«Бігатимуть по головах одне одного як колорадські жуки у відрі перед остаточною розправою твоєї баби. Вову та Андрєя здадуть свої», — зазначила журналістка.

На її думку, Мендель була в захваті від ситуації — маловідома персона отримала ефір на одному з найпопулярніших майданчиків у США серед реднек-аудиторії та фактично виносить на публіку «брудну білизну» свого колишнього роботодавця. Нехай це лише півтори години уваги, але все ж — популярність.

«Мораль? Юлю взяли на роботу по фейсбуку. А не треба брати за оголошенням! Симбіоз сірості і банальних клоунів призводить до таких інтерв’ю», — написала Данилюк-Єрмолаєва.

Журналістка Тетяна Трощинська у своєму дописі звернула увагу на уривки з книжки Мендель «Кожен з нас президент», опублікованої 2021 року. Зокрема, вона процитувала фрагмент, у якому тодішня речниця президента описувала Майдан: «Розгромні, рекордні 73% у другому турі теж у суті своїй були революцією. Лишень прийнятною для більшості населення: без брудних наметів, розтрощеного Майдану, негігієнічних і холодних ночей із ризиком бути побитим, знесеним водометами чи обприсканим газом, без усієї цієї революційної „романтики“ минулих століть, але з чітким, жорстким і емоційним вироком тодішній владі».

На думку Трощинської, цей уривок свідчить не лише про несприйняття Майдану. Вона вважає, що сама лексика — зокрема згадки про «негігієнічність» протестів та «романтику» в лапках — демонструє зневажливе ставлення Мендель до цінностей і вибору значної частини українського суспільства.

«І я думаю, що це емоційне виверження найкраще підкреслює, хто така Юлія Мендель. Але владі це тоді підходило, очевидно. Вона була людиною команди. Навіть коли говорила в ефірі (в ефірі!!), що Збройні сили України нібито обстрілюють цивільних на Донбасі«, — зазначила журналістка.

Трощинська також пригадала висловлювання Мендель про те, що Зеленський нібито прийшов до влади з наміром дати шанс «талантам з народу», про яких усі говорять, але яких раніше не помічали.

«Ну ось, „талант“, набраний за оголошенням (з 4 тисяч резюме її вибрали! Он чим хвалилися!), а не за компетентністю, розкрився в інтерв’ю Такеру Карлсону повною мірою. Це ціна дилетантизму, непрофесійності в політиці, і особливо — в президентстві. Ця ціна вилилась у те, що потім ці люди ходять по ефірах, говорять, що це «слов’яни вбивають слов’ян» (а не геноцидальна війна), раптом звертаються до путіна, розповідають брехню чи інсайди — це не має значення в даному разі. Все має свою ціну», — наголосила вона.

Коментуючи висловлювання Мендель, народна депутатка України Ірина Геращенко, яка раніше працювала прессекретаркою третього президента Віктора Ющенка, наголосила, що в професії існує негласний етичний принцип — не шкодити людям, з якими працював, навіть після завершення співпраці.

За словами Геращенко, чимало важливих моментів завжди залишаються поза публічним простором, адже люди, причетні до державних рішень і історичних подій, мають усвідомлювати межу між публічністю та професійною відповідальністю.

«Багато речей залишаються за кадром, ти був свідком історичних подій і прийняття державних рішень, не все треба вивалювати на публіку, професія передбачає делікатність і стриманість, розуміння контексту. Мені боляче на це дивитися з професійної точки зору», — зазначила депутатка.

Головна редакторка медіатаблоїда «Антоніна» Лєна Чиченіна прокоментувала інтерв’ю Мендель так: «Боже, як це додивитися і не розбити екран? Час сорок. Просто зацініть яка актріса! Треба було їй в серіали йти, була б зіркою «Судьби і долі». Такера можна теж прихопити, там капітальна актьорочка».

«А як підготувалася, які метафори попридумувала — Зеленський прикидається, мовляв, teddy bear, але насправді він grizzly bear. Ну і peace deal, канєшно же, треба срочно», — резюмувала журналістка.

Представниця Української ради оборонної промисловості Марія Попова обурена тим, що зробила Мендель.

«Я бляха не уявляю, як можна так було зробити, як зробила Мендель. І я не уявляю як після такого її можна взяти на будь-яку роботу із хоча би мінімальним доступом до конфіденційної інформації. Можливі наслідки для держави я лишаю для іншого обговорення», — написала попова в Мережі.

Експерт зі стратегічних комунікацій Володимир Анфімов заявив, що перегляд інтерв’ю Мендель Карлсону викликав у нього не лише дискомфорт, а подекуди й відверту огиду. Анфімов звернув увагу, що вже на початку розмови ексречниця президента назвала Зеленського однією з ключових перешкод для завершення війни.

«Далі більше — Мендель ставить знак рівності між Зеленським і Путіним, і каже, що війна вже давно не чорно-біла, хіба не додає російською, що «все не так однозначно». Але російська там також була. В самому кінці інтерв’ю, коли вона неочікувано звернулася до Владіміра Владіміровіча із закликом зупинити дронове сафарі на цивільних. Мовляв, вступісь, Царь-батюшка», — йдеться у дописі експерта.

Анфімов також звернув увагу на те, як Мендель описувала ситуацію в Україні. На його думку, в інтерв’ю країна постала як держава у стані повного занепаду — із заляканим населенням, яке боїться відкрито висловлюватися через страх потрапити до в’язниці чи на фронт. Він зазначає, що в її словах Україна видавалася країною без перспектив і шансів, яка нібито не має ресурсів для боротьби.

«Найголовніше і найжахливіше, що Юлія Мендель надіслала сигнал зовнішній аудиторії (і підсилала тезу адміністрації Білого дому) про те, що це саме Україна в особі президента Зеленського не хоче закінчувати війну. І це настільки крипово, що навіть не вкладається в голові. Ти можеш мати власну історію стосунків зі своїм колишнім роботодавцем, але чи це дає тобі право говорити відверто шкідливі для своєї країни речі», — зазначивексперт.

Він наголосив, що критика влади є нормальною частиною демократичного процесу і часто має підстави. Однак, за словами Анфімова, приниження власної держави та просування наративу про те, що відповідальність за продовження війни лежить не на агресорові, а на жертві, — це вже «за межами добра і зла».

Керівник дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко вбачає у висловлюваннях Мендель державну зраду.

«Те, що зробила Мендель — це пряма державна зрада. Я думаю, що ГУР має її, як Чернишова, доставити в Україну, а СБУ — зібрати докази та віддати під суд», — написав Гончаренко в Мережі.

Український журналіст-міжнародник і телеведучий Юрій Фізер також висловив думку, що заяви Мендель можуть стати підставою для розслідування за статтею про державну зраду.

«Мене ніхто не запідозрить навіть в найменшій прихильності до Зеленського. Але після перегляду інтерв’ю Юлі Мендель в „Шоу Такера Карлсона“, в мене виникає одне-єдине запитання: СБУ відкриє проти неї справу про державну зраду?» — написав Фізер у Мережі.

Водночас журналіст визнав, що частина озвучених Мендель тез, на його думку, може містити правдиві елементи. Однак він поставив під сумнів доречність того, щоб громадянка України під час війни озвучувала подібні заяви для аудиторії американського медіапростору, який він називає ворожим до України.

Журналістка Тетяна Попова назвала Мендель «очевидною помилкою перших призначень».

«Я познайомилася з нею через обрання в Раду по свободі слова при ОП десь у вересні 2019. Сказати що була шокована — це дуже мʼяко. І шокована була не я одна. Юля вперто потрапляла в скандали з журналістами особисто. То з Крістофером Міллером, то з Забеліною», — пригадала Попова.

«Ну а її антиукраїнські чи майже проросійські вислови під час війни — то повний жах і взагалі окрема тема. І мабуть не мені, а більш компетентним людям аналізувати що, чому і навіщо вона робить», — резюмувала журналістка.

Засновниця Київської школи політтехнологій Наталія Федоришин прокоментувала інтерв’ю Мендель, провівши паралель між ним та фільмом «Бугонія». За словами Федоришин, попри різні формати й масштаби, обидві історії викликають у неї схожі відчуття.

«Для мене в одному рядку стоять інтерв’ю Юлії Мендель Карлсону та іншим і фільм „Бугонія“. Різні жанри, різні масштаби — але однаковий вайб. Однакове відчуття від зіткнення з чимось настільки маячним/імпульсивним/руйнівним, що його неможливо осмислити раціонально, а значить і підготуватись», — зазначила авторка допису.

