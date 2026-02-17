Інтрига на переговорах в Женеві: навіщо приїхали делегації Британії та Франції

Переговори у Женеві / © Рустем Умєров

У Женеві, де проходять тристоронні переговори щодо війни Росії проти України, перебувають також делегації Франції та Великої Британії.

Про це повідомляє журналістка Юлія Забєліна.

За інформацією журналістки, вони не беруть і не братимуть участі безпосередньо у перемовному процесі.

«Загалом саме ця зустріч багато у чому ключова, після неі якраз буде ясно, чи є у цьому перемовному процесі майбутнє», — наголосила журналістка.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з Умєровим прибула до Женеви для тристоронніх переговорів із РФ та США 17-18 лютого.

Порядок денний охоплює безпекові та гуманітарні питання задля досягнення стійкого миру. Зеленський зазначив, що Україна підтримала всі реалістичні пропозиції США, включно з припиненням вогню, проте Росія продовжує штурми та удари по енергетиці.

Президент наголосив, що агресія Москви ускладнює діалог, і закликав партнерів, зокрема США, до рішучих дій для реального примусу агресора до миру.