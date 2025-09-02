Інцидент з літаком фон дер Ляєн: чому Росія утнула це саме зараз

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Про це йдеться у статті Sky News.

Інцидент з літаком фон дер Ляєн

У Болгарії заявили, що підозрюють Росію у перешкоджанні роботі GPS літака, яким 31 серпня летіла президентка Єврокомісії. Подібні дії можуть розглядатися як спроба залякування або тиску, адже, якщо навмисно блокують сигнал GPS літака, це навряд чи випадковість.

На запит видання Кремль не відповів, але речник президента Росії Володимира Путіна у коментарі Financial Times заявив: «Ваша інформація неправильна».

Втім, момент можливого інциденту має показовий вигляд: саме зараз ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії, а європейські лідери ведуть перемовини про гарантії безпеки для України та намагаються переконати США діяти жорсткіше.

Глушіння збіглося з чотириденною поїздкою фон дер Ляєн країнами ЄС, що межують або розташовані близько до Росії. За словами прессекретаря президентки ЄК, вона мала змогу побачити «на власні очі щоденні виклики та загрози з боку Росії та її посередників».

Гібридна війна Росії проти НАТО

Подібні загрози розглядають як елементи гібридної війни, про яку попереджали європейські лідери та НАТО від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. До них належать і кібератаки, і шпигунство на базах Альянсу.

Керівник командування територіальної оборони Німеччини генерал-лейтенант Андре Бодеманн ще торік у розмові з журналістами підкреслив масштаби проблеми.

«Ми маємо безліч гібридних загроз: це фейкові новини, дезінформація, кібератаки, шпигунство й саботаж… Ми бачимо дрони над моїм оперативним центром, наприклад, навіть зафіксували вибухівку поблизу нафтопроводу НАТО», — сказав він.

За словами експертів, подібні інциденти не зменшуються та, найімовірніше, посилюватимуться в міру того, як ЄС нарощує тиск на Москву.

Минулого тижня джерела у сфері безпеки повідомили про невідомі дрони, що стежили за пересуванням військ НАТО у Східній Німеччині та Тюрингії, коли ті транспортували боєприпаси до України. Припускають, що це могла бути російська розвідка, адже об’єктом уваги було саме пересування союзників.

Схожі дані раніше публікувала New York Times, стверджуючи, що російські дрони відстежували маршрути постачання американської зброї у Німеччині.

Кремль традиційно заперечує причетність до будь-яких гібридних атак. Речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи матеріал NYT, заявив журналістам, що у Кремля ще не було часу «уважно ознайомитися» зі статтею.

«Але це важко уявити, адже німці мали б це чітко побачити, і навряд чи промовчали б. Тож, звісно, усе це більше схоже на чергову газетну вигадку», — зазначив Пєсков.

Водночас керівник служби внутрішньої розвідки землі Тюрингія Штефан Крамер підкреслив, що його відомство ставиться до таких повідомлень серйозно.

З огляду на ці обставини та збіг у часі між GPS-глушінням і новими спробами ЄС посилити тиск на Кремль не дивно, що Болгарія відкрито заявила про підозри щодо причетності Росії.

Нагадаємо, 31 серпня під час наближення до аеропорту в Пловдиві (Болгарія) літак з фон дер Ляєн на борту був змушений здійснити приземлення, використовуючи паперові мапи. Причиною стало ймовірне втручання російських систем, які заглушили сигнал GPS.