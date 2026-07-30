Інцидент з ракетою у Польщі під час атаки РФ: у Європі жорстко відреагували

Ракета. / © Associated Press

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Вночі проти 30 липня армія агресора Росії здійснила масовий удар по Україні. Одна з повітряних цілей порушила простір сусідньої Польщі, яка є членом НАТО.

Як відреагували у Європі на інцидент, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що дії Кремля становлять «загрозу для безпеки всієї Європи». З його слыв, інцидент з порушенням повітряного простору Польщі доводить, що агресія РФ виходить далеко за межі України.

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Президент Євроради висловив наголосив, що Європейський Союз повністю солідарний з Україною та Польщею, влада яких «невпинно працює над захистом своїх громадян». Він запевнив, що ЄС буде надалі посилювати підтримку України, зокрема у зміцненні систем ППО, протиракетного та протидронового захисту.

«Європа й надалі буде єдиною перед обличчям цієї агресії», — наголосив Антоніу Кошта.

Президент Франції Еммануель Макрон також «рішуче засудив» російські удари по Україні та порушення повітряного простору Польщі. У своїй заяві французький лідер також пообіцяв союзникам подальшу підтримку.

«Наша підтримка України та наших союзників буде незмінною. Це питання нашої колективної безпеки», — наголосив Макрон.

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Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що російська війна вже давно становить загрозу не лише для України. Зокрема, зауважив він, тривогу викликає падіння повітряної цілі на території Польщі, яка є членом НАТО.

«Війна Росії продовжує загрожувати життю далеко за межами України. Ми підтримуємо Польщу та Україну», — наголосив естонський лідер.

Водночас Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна додав, що війна Росії “становить пряму загрозу безпеці НАТО та ЄС". З його слів, Європа має посилити тиск на Кремль, бо “кожна втрачена нагода посилити санкції та ще більше ізолювати Росію надсилає неправильний сигнал”.

“Росія має зіштовхуватися зі зростаючою політичною, економічною та дипломатичною ізоляцією, доки вона не припинить свою війну, не виведе війська з України та не понесе повну відповідальність", – заявив очільник МЗС Естонії.

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Нагадаємо, польський прем’єр Дональд Туск висловився після падіння ракети поблизу міста Люблін про те, що ціллю ймовірно була не Польща. Втім, додав він, “два з об’єктів порушили польський повітряний простір”.

Водночас оперативне командування Збройних сил Польщі пояснило, чому не збило повітряну ціль. Зокрема, підполковник Яцек Горишевський зауважив, якби ракета продовжила політ, то було б прийнято рішення її збити.

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