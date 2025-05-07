Угода про копалини: Вашингтон підштовхує Київ до рішучих дій

Трамп та Зеленський / © ТСН.ua

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Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс під час засідання Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики 6 травня 2025 року наголосила на важливості ратифікації Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови, який стане ключовим елементом для фінансування критично важливих проєктів у таких сферах, як розробка корисних копалин, інновації та технологічний розвиток.

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у соціальній мережі Facebook.

Посол США в Україні підкреслила, що для президентів обох країн цей проєкт є важливим підтвердженням відданості і США, і України принципам справедливого миру та економічного відновлення після війни. Вона зазначила, що таке співробітництво є важливим не лише для відбудови економіки України, а й для стабільності в регіоні.

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«Президент Трамп розглядає цей фонд як прояв відданості США і України спільним цілям — миру, стабільності та економічному добробуту», — наголосила Девіс.

Важливим кроком на шляху до реалізації проєкту стало рішення Комітету Верховної Ради передати законопроєкт на голосування, яке відбудеться 8 травня. Девіс звернулася до депутатів з проханням зберегти темп та підтримати ініціативу, що має стратегічне значення для розвитку країни в майбутньому.

Нагадаємо, у Вашингтоні розглядають нещодавню угоду про корисні копалини не лише як економічне партнерство, але й як стратегічний інструмент тиску на Росію під час майбутніх переговорів про припинення вогню.