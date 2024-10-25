Іран наказав збройним силам бути готовими до війни — NYT

Іран привів свої збройні сили у повну бойову готовність та розробив кілька військових сценаріїв у відповідь на можливий удар Ізраїлю.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав військовим розробити плани реагування на ізраїльську атаку. Масштаб відповіді Тегерана залежатиме від жорсткості можливого удару Ізраїлю.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чотирьох іранських високопосадовців.

Якщо ізраїльські удари — відповідь на ракетний шквал з Ірану на початку цього місяця — завдадуть широкомасштабних збитків і значних втрат, Іран відповість. Але якщо Ізраїль обмежить свою атаку декількома військовими базами та складами, де зберігаються ракети та безпілотники, Іран цілком може нічого не робити.

Офіційні особи сказали, що аятолла Хаменеї наказав, що відповідь буде певною, якщо Ізраїль завдасть удару по нафтовій та енергетичній інфраструктурі чи ядерним об’єктам, або якщо він уб’є високопоставлених чиновників.

Іран публічно стверджує, що не хоче війни. Але покарання за військові удари з боку Ізраїлю стане проблемою для його лідерів, які мають намір не здаватися слабкими та вразливими, особливо після вбивства Ізраїлем кількох лідерів ХАМАС і Хезболла. Обидві ці групи підтримуються Іраном.

"У разі нападу Ізраїлю форма нашої відповіді буде пропорційною та прорахованою", — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі російським ЗМІ в середу на полях саміту БРІКС у Казані, Росія.

Для країни — і регіону — ставки не можуть бути вищими. Тотальна війна між Іраном та Ізраїлем поглибить хаос, ймовірно, прирече будь-які перспективи припинення вогню в Газі та Лівані та, можливо, призведе Сполучені Штати до військових дій на підтримку Ізраїлю.

Останніми тижнями Іран намагався зміцнити союзи з регіональними арабськими країнами, але також попереджав їх, що будь-яка допомога Ізраїлю в атаці зробить їх законною мішенню. Пан Арагчі сказав на прес-конференції в Кувейті у вівторок, що він отримав запевнення від сусідніх країн, що ізраїльським літакам не буде дозволено використовувати їхній повітряний простір або дозаправлятися на їхніх базах у разі нападу на Іран.

"Зараз ми думаємо, що якщо атака Ізраїлю є символічною та обмеженою, ми повинні відмовитися від пінг-понгу атак. Іран справді не зацікавлений у великій війні з Ізраїлем. Ми не бачимо жодних переваг у вибуховому розвитку регіону", — сказав Насер Імані, близький до уряду політичний аналітик у телефонному інтерв’ю з Тегерана.

Нагадаємо, раніше іранський генерал Ростамі заявив, що Тегеран має секретну зброю, потужнішу за ядерну, яку застосує у відповідь на можливу атаку Ізраїлю.

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