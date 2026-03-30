Прапор Ірану / © Reuters

Реклама

Іран назвав Україну співучасницею дій США та Ізраїлю на Близькому Сході. Причиною такої заяви стало відправлення українських фахівців із боротьби з безпілотниками до країн регіону.

Відповідного листа на адресу генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша та Ради Безпеки направив постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані.

Звинувачення Ірану щодо позиції України

Іранський дипломат стверджує, що присутність українських експертів є доказом безпосереднього залучення України до військового протистояння.

Реклама

«Визнання Україною факту відправлення сотень експертів у цей регіон для протистояння Ірану фактично є свідченням матеріальної та оперативної підтримки військової агресії. Втручання України не є випадковим, а свідчить про активне сприяння незаконному застосуванню сили проти суверенної держави. Україна несе міжнародну відповідальність, яка виникає у разі сприяння або допомоги іншій стороні у вчиненні незаконних дій», — заявив Іравані.

Заперечення співпраці з РФ

Постійний представник Ірану також відкинув заяви про те, що військова взаємодія між Москвою та Тегераном, зокрема постачання дронів, загрожує світовій стабільності. Звинувачення з боку української сторони він назвав безпідставними.

«Звинувачення, висунуті постійним представником України в ООН, не мають жодних надійних доказів, їх метою є відвернути увагу від агресивної війни, що триває проти суверенної держави Іран», — додав дипломат.

Українські військові на Близькому Сході — що відомо

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що українські команди вже працюють із п’ятьма державами щодо протидії «Шахедам». Є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових.

Реклама

Тоді Україна відправила на Близький Схід 201 військового експерта для захисту країн Перської затоки від іранських дронів-камікадзе.

Президент України повідомляв, що українські військові на Близькому Сході надають консультації щодо боротьби з масованими атаками безпілотників.

Окрім цього, раніше президент підкреслив, що лідери мають не просто реагувати на виклики, а випереджати їх, створюючи ефективну систему безпеки.

Також українські фахівці з протиповітряної оборони були вражені тим, як у країнах Перської затоки збивають повітряні цілі — там можуть запускати одразу кілька дорогих ракет Patriot по одному об’єкту.

Реклама

