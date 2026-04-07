ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
516
Час на прочитання
1 хв

Іран натякнув на "критичний етап" у мирних переговорах: деталі

У Тегерані наголошують, що мирні зусилля Ісламабада наближаються до «критичного етапу».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапори Ірану і США. / © Associated Press

Посол Ірану в Пакистані Реза Амірі Могадам заявив, що що «позитивні та конструктивні» зусилля Ісламабада, спрямовані на припинення війни, «наближаються до критичного та делікатного етапу».

Про це він написав у Мережі Х.

«Стежте за подальшими новинами», — написав дипломат.

Зауважимо, що Пакистан, який має 900-кілометровий кордон з Іраном, позиціонує себе як мирний посередник у конфлікті. Ісламабад, який має стабільні зв’язки і з Вашингтоном, і з Тегераном, проводить зустрічі з іншими лідерами регіону, пропонуючи провести переговори між Іраном та США.

Водночас Sky News наголошує, що Пакистан поділився двоетапною пропозицією про припинення вогню як з Іраном, так і з США, яку Тегеран відхилив. Угода передбачала негайне припинення вогню та зняття блокування Ормузької протоки Іраном. Потім мали бути переговори щодо мирного врегулювання протягом 15-20 днів.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що Іран запропонував свій план завершення війни зі США. Відповідь Тегерана складалася з десяти пунктів, що охоплювала «припинення конфліктів у регіоні, протокол про безпечний прохід через протоку, скасування санкцій та реконструкцію».

Зокрема, Іран наполягає на гарантіях від подальших військових ударів, повному знятті санкцій, а також припиненні ізраїльських атак по позиціях угруповання «Хезболла» в Лівані.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie