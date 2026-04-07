Іран натякнув на "критичний етап" у мирних переговорах: деталі
У Тегерані наголошують, що мирні зусилля Ісламабада наближаються до «критичного етапу».
Посол Ірану в Пакистані Реза Амірі Могадам заявив, що що «позитивні та конструктивні» зусилля Ісламабада, спрямовані на припинення війни, «наближаються до критичного та делікатного етапу».
Про це він написав у Мережі Х.
«Стежте за подальшими новинами», — написав дипломат.
Зауважимо, що Пакистан, який має 900-кілометровий кордон з Іраном, позиціонує себе як мирний посередник у конфлікті. Ісламабад, який має стабільні зв’язки і з Вашингтоном, і з Тегераном, проводить зустрічі з іншими лідерами регіону, пропонуючи провести переговори між Іраном та США.
Водночас Sky News наголошує, що Пакистан поділився двоетапною пропозицією про припинення вогню як з Іраном, так і з США, яку Тегеран відхилив. Угода передбачала негайне припинення вогню та зняття блокування Ормузької протоки Іраном. Потім мали бути переговори щодо мирного врегулювання протягом 15-20 днів.
Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що Іран запропонував свій план завершення війни зі США. Відповідь Тегерана складалася з десяти пунктів, що охоплювала «припинення конфліктів у регіоні, протокол про безпечний прохід через протоку, скасування санкцій та реконструкцію».
Зокрема, Іран наполягає на гарантіях від подальших військових ударів, повному знятті санкцій, а також припиненні ізраїльських атак по позиціях угруповання «Хезболла» в Лівані.