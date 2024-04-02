Іран обіцяє "покарати" Ізраїль після ударів по своєму представництву у Дамаску

Представництво Ірану в Дамаску було атаковано ракетами, є жертви серед військових та дипломатів.

За даними ЗМІ, Ізраїль ввечері 1 квітня завдав ракетного удару по представництву Ірану у столиці Сирії – Дамаску – його було майже повністю зруйноване. Серед загиблих був бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді – старший командир Корпусу вартових ісламської революції (КСІР). Іран пообіцяв помститися Ізраїлю. Ізраїль не підтвердив атаку.

Про це пише Bloomberg.

"Ізраїль буде покараний. Ми змусимо їх пошкодувати про свій злочин", – заявив у вівторок верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.

За даними іранських державних ЗМІ, в результаті удару в Дамаску було вбито щонайменше семеро іранських військовослужбовців, включно зі старшими військовими командувачами, і зруйновано будівлю консульства.

Міністерство оборони Сирії заявило, що ППО збила кілька із випущених ізраїльтянами ракет.

"Хоча Ізраїль часто завдавав ударів по об’єктах у Сирії, пов’язаних з Іраном, атака у понеділок ввечері стане першим випадком, коли він завдає прямого удару по іранській дипломатичній установі. Повітряні удари почастішали після початку війни в Секторі Гази з угрупованням ХАМАС, яке підтримується Іраном і визнане США та Європейським Союзом терористичною організацією", - пише Bloomberg.

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"Хезболла" (ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація та політична партія Лівану), яка підтримується Іраном і щодня завдає ракетних ударів по півночі Ізраїлю, пообіцяла, що удар "не обійдеться без покарання та помсти ворогу".

Міністерство закордонних справ Ірану викликало сьогодні швейцарського посла, який представляє дипломатичні інтереси США, союзника Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надіслав Вашингтону “важливе повідомлення” та підкреслив "відповідальність американського уряду" за напад через підтримку ним Ізраїлю.

Хоссейн Амірабдоллахян також обговорив інцидент телефоном зі своїм колегою в Омані, який раніше був посередником між Іраном і США.

США повідомили Ірану, що вони не причетні до удару і не знали про це заздалегідь.

Іранське державне видання Nour News заявило, що США несуть "пряму відповідальність" незалежно від того, чи знали вони про напад чи ні.

Вищий орган безпеки Ірану також провів нічне засідання для обговорення інциденту. У заяві йдеться, що Вища рада національної безпеки прийняла "відповідні рішення", не уточнивши про що саме йдеться.

Нагадаємо, ізраїльські військові заявили, що вбили "важливого" командира Хезболли під час авіаудару.

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