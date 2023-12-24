Іран образився на Москву і викликав на килим російського представника: що сталося

Міністерство закордонних справ Ірану викликало на розмову тимчасового повіреного у справах Росії та висловило протест.

Іран та РФ побили глечики. Причиною цього стала підтримка Росією заяви з "антиіранською риторикою".

Про це повідомляє іранське державне видання IRNA.

Так, Тегеран образився на Росію через зміст спільної заяви за підсумками шостої сесії Російсько-Арабського форуму співробітництва на рівні міністрів закордонних справ. В цій заяві містився заклик до мирного вирішення конфлікту між Іраном та Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо трьох островів у Перській затоці.

У розмові з російським дипломатом представники іранського МЗС наголосили на "територіальній цілісності країни", підкресливши необхідність поваги до суверенітету й територіальної цілісності, а також наголосили, що три острови в Перській затоці назавжди належать Ірану.

"Уряд Ісламської Республіки Іран вважає будь-які претензії будь-якої сторони щодо цього неприйнятними", - заявили в МЗС Ірану.

Зазначимо, що Іран надалі надає агресорці Росії ударні безпілотники "Shahed-131/136" для завдання ударів по Україні. Російське командування планує розмістити обладнання щонайменше двох регіонах.

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