Іран погрожує Україні через виступ Зеленського в Конгресі: "Стратегічне терпіння не безмежне"

Іран також погрожує Зеленському через співпрацю України та США.

Іран вибухнув погрозами у бік України після виступу президента Зеленського у Конгресі США. Там заявили, що "мовляв стратегічне терпіння цієї держави не безмежне".

Про це йдеться на офіційному сайті МЗС Ірану.

Ірану не сподобалось те, що президент України вкотре повідомив, що Росія вбиває українців іранськими безпілотниками. Речник МЗС Ірану Насер Канаані влаштував істерику, заявивши, що його країна нібито ніколи не передавала Росії свого озброєння.

Також Канаані взявся погрожувати Україні, яку бомбардують іранськими дронами, що мовляв, їхнє терпіння "не безмежне", а Зеленський "повинен зрозуміти, до чого призводить співпраця зі США".

" Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну, і пану Зеленському краще знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не безмежне. Канаані також порадив українському президенту винести урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США", - йдеться у повідомленні іранського МЗС.

Іранські безпілотники у війні проти України

Від вересня російські терористи почали використовувати іранські безпілотники у війні проти України. Окупанти перефарбували дрон Shahed-136 та назвали його "Герань-2".

Іран спершу вперто заперечував, що передав РФ озброєння, проте згодом там визнали, що у Росії справді є такі дрони, але мовляв їх передали ще до війни.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іран передав Росії нову партію дронів. Загалом терористи отримали 250 Shahed-136.

Під час свого виступу в Конгресі Зеленський нагадав про те, що в цій геноцидній війні Росія знайшла союзника - Іран.

"Один терорист знайшов іншого терориста. Тому це питання часу, коли вони завдадуть удару по союзниках. Ми маємо їх зупинити зараз", - наголосив Зеленський.

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